Juez libera a tres presuntos plagiarios de Los Almeida en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Un juez dejó en libertad a los presuntos secuestradores Pedro “N”, Eddy “N” y Ángel “N”, presuntos miembros de la banda de Los Almeida, arrestados en flagrancia con armas de grueso calibre.

Ludwin Ovando Ramón, juez de Control del nuevo sistema de justicia penal, argumentó que la Fiscalía General del estado (FGE) no reveló el nombre de la víctima secuestrada y por eso determinó la libertad de los sujetos de 26, 29 y 24 años, respectivamente.

La FGE consignó ante el juez a los presuntos atracadores por los delitos de homicidio en grado de tentativa y secuestro en agravio del constructor Darío “N”, plagiado el pasado miércoles 22 en su empresa La Mexicana, ubicada en el fraccionamiento Brisas del Carrizal de esta capital, de donde lo sacaron y huyeron a bordo de una camioneta Honda tipo CVR blanca con reporte de robo.

De inmediato se dio aviso a la FGE y, con apoyo de la Fuerza de Reacción Inmediata Mixta (FRIM), interceptaron el vehículo sobre la carretera Villahermosa-Cárdenas, con los tres sujetos a bordo y el constructor secuestrado.

Los delincuentes abrieron fuego contra los elementos policiales y éstos respondieron la agresión. Aquéllos intentaron escapar internándose en la maleza, pero finalmente fueron sometidos.

Durante el enfrentamiento, los tres pistoleros y la víctima resultaron heridos de balas. La vida del empresario constructor aún está en riesgo.

No obstante, el juez Ludwin Ovando Ramón alegó que no encontró pruebas suficientes y acordó no vincular a proceso a los presuntos plagiarios, es decir, no les dictó auto de formal prisión, pese a la denuncia del plagiado, según la carpeta de investigación 68/2017.

El juez los dejó libertad con el argumento de que el fiscal del Ministerio Público de la FGE no precisó el nombre de la persona a la que se intentó secuestrar.

El titular de la FGE, Fernando Valenzuela Pernas, rechazó que hubiera error en la integración de la carpeta de investigación del caso, y anunció que presentarán queja ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Tabasco contra el juez Ovando Ramón

Informó que por separado solicitó a las vicefiscalías de Investigación y Alto Impacto que analicen cada uno de los casos donde salas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) han revocado resoluciones de ese juez sobre violaciones y pederastia, “y en este caso que nos tiene sorprendidos”.

Refirió que a los detenidos se les encontró armas de alto poder y charolas falsas del Poder Judicial.

“Estamos preocupados por la falta de sensibilidad social de un juez que sabe perfectamente que estamos ante una banda extremadamente peligrosa (Los Almeida), que hay flagrancia, y el fiscal del Ministerio Público le pidió no perder de vista la tentativa de secuestro, que hay una persona (el empresario) batallando por salvar su vida porque tiene una lesión, y no escuchó”, lamentó Valenzuela Pernas.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jorge Javier Priego Solís, dijo que será bienvenida la queja de la FGE y que “se actuará en consecuencia”.

“No podemos emitir opinión por la secrecía del procedimiento y por lo importante y delicado del asunto”, justificó Priego Solís para no abundar sobre el caso.