Acatará “Tuca” Ferreti sanción por riña en Veracruz

MONTERREY, NL (apro).- El director técnico de Tigres, Ricardo Tuca Ferretti afirmó que aceptará la sanción que le imponga la Femexfut por la riña suscitada en la tribuna entre aficionados felinos y de Tiburones, en el estadio Luis “Pirata” Fuente, de Veracruz, el viernes 17.

Antes de que se oficializara la determinación de la Femexfut, que acordó castigarlo con dos partidos de suspensión, el estratega de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) afirmó a los reporteros que si hay que hacer una apelación, la promoverá la directiva del club, no él.

“Lo que determinen ellos, se va a aceptar. Punto. Quien más tiene que responder a las preguntas de ustedes es la directiva. Si lo ponen, lo voy a cumplir o mi directiva va a apelar. Como dije, estoy muy tranquilo. Si son dos partidos, lo tendré qué cumplir”, comentó.

Al finalizar el duelo entre felinos y escualos, en el que los norteños ganaron 3-0, hubo una reyerta en las gradas, lo que ocasionó que algunos elementos de Tigres, como Tuca y el delantero francés André Pierre Gignac, se aproximaran a la tribuna a buscar, con ademanes, que cesaran las agresiones.

El estratega brasileño minimizó el impacto de su ausencia en el banquillo sobre el resultado de los próximos dos encuentros, pues es muy limitada la influencia de los entrenadores en el desempeño de los jugadores.

“La suspensión de uno es relativa, porque uno no juega. Si a veces, estando uno en la banca, los jugadores no te fuman. Las veces que he estado suspendido, hasta de arriba se ve otra cosa, bajas tantito, das instrucciones y hasta sale mejor. El día del partido un entrenador influye, cuando mucho, un 10%. Es importante en el trabajo de la semana. El día del partido el jugador toma sus decisiones”, señaló.

Además de suspender dos juegos a Ferretti, también fue castigado con el pago de 2 mil 180 UMAS (días de salario mínimo), y a Tigres le aplicó una sanción adicional de 2 mil UMAS.

La Federación decidió aplicar un juego de veto al “Pirata” Fuente y 9 mil 600 UMAS de multa.

“Sanción a Veracruz, por promesas”

El presidente de Tigres, Alejandro Rodríguez Michielsen, dijo que analizarán si presentan una apelación después de que conozcan a detalle el castigo que aplicará la Femexfutb al equipo y a Tuca, tras los incidentes de la jornada 7 en Veracruz, pues la sanción fue aplicada con base en los compromisos que asumió el club de Veracruz, no por la gravedad de las agresiones.

“Estamos viendo que la resolución no se tomó con base en los hechos, sino con base en promesas, y lo que queremos es que todos los clubes y en toda la liga se hagan realidad los protocolos, que es lo que nos importa, porque viajamos a todas las ligas y las ciudades seguras”, dijo.

El directivo señaló que el brote de violencia en el graderío es reprobable y los castigos repartidos hoy no contribuyen a erradicar las acciones antisociales que ocurren en algunos encuentros.

“Creemos que no se solucionó el problema de fondo en cuanto a la seguridad en los estadios. Creemos que los acontecimientos fueron de tal magnitud que ameritaban un castigo equiparable al evento, y obviamente en lo que insistiremos en la liga es que se refuerce la parte de la seguridad de los estadios, los protocolos y el manejo de las masas”, dijo.

Luego aclaró que él estuvo en el partido en cuestión y atestiguó las agresiones a los jugadores, por lo que tanto los jugadores de Tigres como el entrenador tuvieron una reacción “humana” al defender a los aficionados que en la tribuna estaban siendo “masacrados”.

Además señaló que el “zarandeo” que Tuca hizo a un elemento de seguridad fue por desesperación, no con afán de agredir.

Tigres deberá apelar dentro de un plazo de 48 horas, explicó.