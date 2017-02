AMLO acusa a la Fepade de ser “tapadera” del PRIAN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acusó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de ser una “tapadera” del PRIAN, y aseguró que él no conoce al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

“Me da hasta risa, de plano. Son muy ridículos los de la mafia del poder; además de corruptos, son ridículos”, indicó en entrevista.

Para el tabasqueño, las acusaciones que hizo el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, en el sentido de que recibió dinero de Duarte, se trata de una jugarreta del PRI y el PAN “que quieren involucrarme en cuestiones que no son ciertas. No conozco a Duarte, nunca lo he visto, no conozco al señor que tenía un acuerdo conmigo”.

Añadió: “Es parte del nerviosismo que tienen los del PRIAN. Sale el aprendiz del mafioso Ricardo Anaya junto con Enrique Ochoa, son muy ridículos. Están muy nerviosos”, expresó.

De acuerdo con el excandidato presidencial, las acusaciones en su contra son una simulación. Y aseguró que no se va a defender porque “no hay nada”. “Nada más es guerra sucia”, apuntó.

Sobre Yunes, ironizó que ahora resulta que es el paladín de la honestidad, el justiciero. “Es el mundo al revés, se trata de delincuentes de cuello blanco que gozan de impunidad”.

Es cierto, dijo, que “han sorprendido” a algunos medios de comunicación, “pero no creo que pase a mayores”.

Lo que les molestó, sostuvo, “es que hablé del nepotismo”, porque Yunes tiene un hijo que es presidente municipal de Boca del Río y tiene otro hijo que era senador y pidió licencia para ser candidato a la presidencia municipal de Veracruz, “así como tú comprenderás aquí en Coahuila”.

Y lamentó que eso no lo sepa la gente, pues de cada diez veracruzanos, resaltó, sólo uno tiene conocimiento del tema, y todo por el control en los medios de comunicación.

Antes de reunirse con el sector empresarial en Torreón, Coahuila, López Obrador señaló que los empresarios tienen una actitud receptiva y quieren escuchar la propuesta de Morena. Antes, subrayó, estaban muy cerrados y manipulados por la campaña en contra de él, todo lo que difundieron de que era un peligro para México.

Pero ahora es distinto porque los empresarios se dieron cuenta que fueron engañados, que está mal la situación económica para todos, incluidos ellos, porque no ha habido crecimiento económico, no se fortaleció el mercado interno, y además hay mucha inseguridad y violencia, sostuvo.

Finalmente, durante su encuentro con los empresarios, el tabasqueño adelantó que no habrá custodia especial para el próximo presidente de México. “Se terminará con la parafernalia del poder y se actuará con honradez”.

También, dijo, habrá honestidad en el Ejército, la Marina, en todas corporaciones policiacas y en el gobierno, y se buscará que los colaboradores del gobierno sean personas íntegras y honestas, “porque la corrupción se da de arriba para abajo, no es cierto que la corrupción sea parte de la cultura del pueblo de México como opina Enrique Peña”.