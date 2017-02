Calderón donará el 8% de su pensión; de 54.2 mdp costará mantenerlo 50.8 mdp al año: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que ayer el expresidente Felipe Calderón anunció que donará su pensión de 205 mil pesos al año a una asociación, Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, señaló que eso significa sólo el ocho por ciento del total de su pensión.

Calderón dice donará su sueldo como expresidente, es el 8% de lo que recibe de pensión. De 54.2 mdp costará mantenerlo 50.8 millones al año pic.twitter.com/mg25pNGIgE — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 28 de febrero de 2017

Ayer, Calderón anunció que donará la pensión de 205 mil pesos mensuales que recibe por ostentarse durante seis años como presidente de México, a la asociación civil “Aquí nadie se rinde”, que atiende a niños con cáncer y cuyas instalaciones se ubican en Cóndor 237, colonia Las Águilas, a unos metros del domicilio del panista.

En una carta destinada a la asociación, señaló que “afortunadamente, ahora he tenido la oportunidad de dar conferencias y realizar otras actividades que me generan ingreso. Yo espero que mi trabajo como conferencista me permita sostener a mi familia y así seguir apoyando a las niñas y los niños con cáncer a través de esta admirable institución”.

Proceso publicó que aunque Calderón es, en efecto, conferencista, sus principales ingresos son los que provienen de la empresa Avangrid, dedicada a la generación de energía, para la que trabaja desde julio del año pasado y le paga la mayor parte de los 8 millones 267 mil pesos de sus ingresos anuales.

Asimismo, al servicio de Calderón seguirán 19 colaboradores que, en conjunto, le cuestan al país por concepto de salarios 816 mil 758 pesos cada mes, además de que cuenta con un número no cuantificado de vehículos y elementos del EMP que lo custodian a él y su familia y transportan a donde quiera que viaja, en México y en el extranjero.