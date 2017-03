Las diferentes caras de Batman

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como muchos saben, una nueva película de Batman viene en camino bajo la dirección de Mat Reeves (Cloverfield), quien finalmente aceptó trabajar en ella, luego de que Ben Affleck decidió bajarse de la silla de dirección para concentrarse en la interpretación de uno de los súper héroes más populares y queridos.

The Batman se estrenará en 2019.

Muchas han sido las críticas acerca del Batman de Affleck después de que se estrenó Batman vs Superman, recaudando hasta ahora un total de 873 millones de dólares a nivel mundial; sin embargo, no se encuentra en los listados de internet de los “peores” Batmans de la historia.

Pero el Batman más reciente no es el de Ben Affleck, sino el de versión Lego, interpretado por Will Arnet, una cinta de este año que hasta ahora ha recaudado 250 millones de dólares en todo el mundo. Dirigida por Chris McKay, la cinta nos cuenta cómo Batman no sólo debe lidiar con los criminales de Ciudad Gótica, sino con un hijo que ha adoptado.

En 2013, Lego ya había introducido una película para TV de Batman con la voz de Troy Baker como el encapotado. En la cinta, Batman debe buscar la ayuda de la Liga de la Justicia para poder combatir a Lex Luthor y al Joker. Para 2015 la Liga de la Justicia debe luchar contra sus contrapartes del mundo bizarro.

Los primeros “Batmans”

La primera cinta de Batman apareció en 1943. Se tituló simplemente The Batman y estuvo dirigida por Lambert Hillyer, con las actuaciones de Lewis Wilson como Batman y Douglas Croft como Robin. En la película, el dúo dinámico debe acabar con el malvado doctor Daka, un científico malvado de origen japonés que posee un rayo capaz de pulverizar los muros.

Para 1949 hubo una segunda cinta, pero no fueron los mismos actores. Ahora, en el papel del Hombre Murciélago encontramos a Robert Lowery y como Robin a Johnny Duncan. Batman and Robin, de Spencer Bennet, trata sobre la batalla de los dos héroes en contra de The Wizard, un villano que ha robado un dispositivo capaz de apoderarse de cualquier vehículo, lo que lo convierte en peligroso.

El Batman con el que muchos crecimos llegó en 1966 para la serie de televisión estelarizada por Adam West como el encapotado y Burt Ward como su asistente, donde peleaban contra malvados psicodélicos. Ese mismo año salió un filme de Leslie H Martinson, donde el dúo dinámico debe evitar que los súper villanos se apoderen del mundo gracias a un aparato capaz de deshidratar a los seres humanos.

Basada en el Batman de West, en 1968 se creó una serie animada (sin las voces de West ni de Ward), pero fue hasta 1977 cuando ambos se reincorporaron en el universo del Hombre Murciélago en otra serie animada.

Antes de seguir habría que citar una extraña cinta sobre Batman hecha en Filipinas en 1967: Batman Fights Drácula, de Leody M. Díaz, con Jing Abalos en el papel de nuestro héroe, quien deberá enfrentar al poderoso vampiro y a un científico loco.

El Batman moderno

En 1989 llegó un nuevo Batman, más oscuro, atormentado y menos caricaturesco, de la mano de Tim Burton, con Michael Keaton debajo de la capucha, quien deberá enfrentar al Guasón (Jack Nicholson). La secuela apareció en 1992, Batman Returns, con Keaton y Burton, y nuevos villanos: El pingüino (Danny DeVito) y Gatúbela (Michelle Pfeifer).

Ese mismo año, una serie animada vio la luz con un Batman mucho más sombrío, de pocas palabras, con la voz de Kevin Conroy. Esta misma línea narrativa tuvo varias películas y una segunda época en 1997. Y todavía una tercera con una serie llamada Batman Beyond (1999), en donde nuestro héroe (todavía Kevin Conroy), ya viejo, funge como el mentor de un nuevo enmascarado.

El Batman que iniciara Burton cambió un poco de dirección cuando la tercera entrega de la serie, Batman Forever (1995), fue dirigida por Joel Schumacher, con Val Kilmer como el Hombre Murciélago y Robin (Chris O´Donnell) a su lado; en su contra, Harvey Dent –Dos Caras (Tommy Lee Jones)– y El Acertijo (Jim Carrey). Una última entrega llegaría en 1997 con Batman and Robin, también de Schumacher, con George Clooney en el estelar y el mismo Robin, pero ahora también con Batichica (Alicia Silverstone). De villanos: El señor frío (Arnold Swarzenneger) y Hiedra venenosa (Uma Thurman).

En 2004 llegaría una nueva serie animada, una actualización de las series anteriores, pero ahora con Rino Romano en el papel principal, y una película el año siguiente llamada Batman vs Drácula. Y en 2008 otra reinterpretación más con Diedrich Bader en la voz del súper héroe, en donde éste comparte aventuras con sus pares del universo DC.

Por último, en 2005 llegó el Batman que por ahora resulta ser el mejor, según diversos listados que se encuentran en internet. En la dirección de la trilogía tenemos a Christopher Nolan y como Batman a Christian Bale. La versión más profunda, oscura y atormentada del héroe en cuanto a interpretaciones de la tele y el cine se refiere.

La saga cuenta con tres películas: Batman Begins (2005), donde nuestro héroe debe enfrentar a Henry Ducar (Liam Nesson) y a Ra’s Al Ghul (Ken Watanabe), para evitar que Ciudad Gótica sea destruida. Para la segunda entrega, Batman enfrenta al Guasón (Heath Ledger) en The Dark Night (2008), una historia que confrontará al Hombre Murciélago con todo lo que cree saber. Y, por último, The Dark Night Returns (2012), en la que el villano conocido como Bane (Tom Hardy) y Gatúbela (Anne Hathaway) pondrán la vida del encapotado de cabeza.

En los últimos años ha habido diversas películas animadas, todas con la misma visión sombría. Sobresale The Killing Joke (2016), basada en la novela gráfica de Alan Moore, con Kevin Conroy y Mark Hamil como El Guasón; Batman Year One (2011), basada en la novela gráfica de Frank Miller, dirigida por Sam Liu y Laureen Montgomery, estelarizada por Ben McKenzie. Y The Return of The Cape Crusaders, nueva versión animada del Batman de los 60, con West y Ward como los encapotados, en esa versión inocente y medio psicodélica.

Debido a la “oscuridad” de la figura de Batman durante los últimos años, resulta refrescante la figura que Lego propone del héroe, un poco de sarcasmo y cinismo. Y aunque es probable que la interpretación de Affleck y Reeves no sea tan diferente a lo que hayamos visto, resulta interesante ver el resultado.