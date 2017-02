Trump estaría abierto a regularizar indocumentados, reportan medios de EU

WASHINGTON (apro).- El presidente Donald Trump estaría abierto a aprobar una reforma a las leyes de inmigración para regularizar el estatus laboral y de residencia de inmigrantes indocumentados que no tengan antecedentes penales, reportaron medios de comunicación estadunidenses.

De acuerdo con varios presentadores de noticias en canales de televisión regionales de Estados Unidos, quienes sostuvieron una reunión privada con Trump en la Casa Blanca, éste manifestó estar a favor de un proyecto migratorio integral que tenga el consenso necesario en el Congreso federal.

“El tiempo es el adecuado para un proyecto de ley sobre inmigración mientras exista un compromiso en ambos lados”, declaró el mandatario, según información difundida por el periódico The New York Times, que cita a “gente que estuvo presente durante la reunión”, pero que pidió el anonimato por tratarse de un encuentro privado.

Las declaraciones de Trump contrastan totalmente con las primeras acciones que realizó como presidente. Por ejemplo, el pasado 25 de enero firmó una orden ejecutiva para fortalecer las medidas para ubicar, detener y deportar de manera expedita a los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, especialmente a quienes tienen antecedentes penales o están acusados de crímenes, los que tienen una orden de deportación en su contra o reincidieron en entrar como indocumentados a la Unión Americana.

Con base en la orden ejecutiva, el Departamento de Seguridad Interior dio a conocer los lineamientos para cumplir la orden de Trump, en los que pide el apoyo de gobiernos estatales y locales para “empoderar” a los policías como agentes migratorios con el fin de capturar y detener a los inmigrantes indocumentados en cualquier parte de Estados Unidos.

Como parte de la orden ejecutiva, Trump se comprometió a construir un muro en la frontera con México para frenar el flujo de inmigrantes y de drogas.

Antes, como candidato presidencial, prometió que cuando llegara a la Casa Blanca crearía una fuerza de deportación para sacar de su país a todos los indocumentados.

El aparente cambio de posición del presidente de Estados Unidos se dio horas antes de que se presente a una sesión conjunta del Congreso federal para dar un discurso sobre sus planes de gobierno para los próximos cuatro años, en los cuales destacan los objetivos que tiene en materia migratoria y la construcción del muro en la frontera con México.

The New York Times cita a Sarah Huckabee Sanders, la segunda portavoz de la Casa Blanca, diciendo que aunque no estuvo presente en la reunión con los conductores de noticiarios de televisión regionales, “el presidente ha sido muy claro en que se necesita arreglar las imperfecciones del sistema de inmigración, y para ello se requiere una reforma masiva, por lo que está abierto a tener conversaciones para sacarla adelante”.