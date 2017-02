Diputados comenzarán a trabajar sobre 361 solicitudes de juicio político

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de 18 meses y tras la multa de un juez federal, la Subcomisión de Examen Previo de San Lázaro empezará a trabajar sobre 361 solicitudes de juicio político contra diversos funcionarios y exservidores públicos.

Esta instancia está presidida por los titulares de las comisiones de Gobernación y de Justicia, ambos del PRI. Aunque a 18 meses de haber sido conformada, la subcomisión sólo ha sesionado en dos ocasiones, por lo que un juez federal multó a los diputados con 7 mil 500 pesos y los emplazó a trabajar.

La priista y presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, aclaró que en las dos reuniones que se han tenido los integrantes aprobaron “por unanimidad” los plazos en los que se sesionaría. Y sostuvo que los secretarios de ambas comisiones podían haber convocado a reunión, pues así lo establece el reglamento.

Luego del pago de la multa que, acotó la priista no fue contra ella, sino a la subcomisión, este miércoles 28 realizarán su tercera reunión, y en ella desahogarán las solicitudes de juicio político que ya no son procedentes, sea porque ha vencido el plazo para que los señalados sean juzgados o porque ya no forman parte de la administración federal.

Las solicitudes que se desecharán suman 90 de un total de 361 expedientes.

La priista hizo hincapié en que “esta Subcomisión de Examen Previo tiene más de 12 años sin sesionar, los asuntos que están son desde la legislatura que… ya no sé ni cuál número era”.

También comentó que la multa ya fue pagada, “no fue en específico para mí, es una multa que ya fue pagada por nosotros, no es una multa para cada uno de los integrantes, es una multa general”.

La orden de sesionar la determinó un juez federal el miércoles 8, y dio cinco días hábiles a los diputados para empezar a trabajar. La legisladora del PRI aclaró que no están en desacato, ya que se trató de días hábiles, y añadió:

“Yo puede hablar nada más de lo que estamos en este momento viendo, es una subcomisión que debió, en su momento, haberse instalado e ir viendo los asuntos que les fueran llegando. De hecho, ese amparo viene, esa multa proviene de un amparo de un año antes de que nosotros entráramos aquí. Nosotros ya encontramos ese amparo perdido, esta es una multa por incumplimiento de una resolución. En términos de amparo, digamos, es complicado de explicárselos, pero no es un asunto de ahorita, es un asunto que empezó un año antes, en la legislatura anterior”, justificó.

Y es que la subcomisión, como sostuvo la legisladora, tenía 12 años que no trabajaba. Y en los 18 meses de la actual legislatura sólo ha sesionado en dos ocasiones.

Guillén Vicente también remitió buscar aclaraciones con el presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Ibarra, pues sostuvo que ambos presiden la subcomisión.

Este miércoles, una vez que se den a conocer los 90 expedientes desechados, se convocará de inmediato para dar trámite a los 271 que deben procesar los integrantes de la Subcomisión de Examen Previo.