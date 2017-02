Morena en Guanajuato pide a Congreso retirar representación a diputado sancionado

GUANAJUATO, Gto. (apro).- La dirigencia estatal de Morena solicitó al Congreso del estado retirar la representación parlamentaria del partido al diputado David Alejandro Landeros, debido a que le fueron suspendidos sus derechos partidarios y está sujeto a un procedimiento sancionador.

La sanción ocurrió tras un escándalo desatado por la filtración de un audio en el cual el diputado se quejó de actos de corrupción por parte de sus asesores y reclamos de dinero del propio dirigente Ernesto Prieto Gallardo.

En el audio –presuntamente grabado en una convivencia del diputado con familiares– David Landeros acusa al presidente estatal de Morena de exigirle dinero y parte de su dieta como legislador, y a sus asesores de “meter mano” a los fondos de la representación parlamentaria, además de amenazar con “irse al PAN”.

Inicialmente, por estos audios el diputado Landeros presentó una solicitud de licencia, que al día siguiente decidió retirar.

En tanto, la dirigencia estatal del partido anunció que turnaría el asunto a la Comisión nacional de Honestidad y Jjsticia.

Hace unos días se dio a conocer la destitución de los asesores parlamentarios Alejandro Bustos Martínez y Juan Emiliano Cruz Segoviano, así como del asesor jurídico Óscar Edmundo Aguayo Arredondo, mismo que anunció que interpondría un juicio laboral.

Este martes, el presidente estatal Ernesto Prieto Gallardo –hijo del también exdirigente Ernesto Prieto Ortega- informó que se remitió comunicación a la Secretaría general del Congreso del Estado en la que solicita retirar la representación parlamentaria de Morena, “toda vez que David Alejandro Landeros ha dejado de representar a Morena ética, política y jurídicamente ante el Poder Legislativo”.

Prieto Gallardo refirió que en la Comisión nacional de Honestidad permanece abierto el expediente CNHJ-GTO-064/17, derivado del cual “se dictó una medida cautelar consistente en la suspensión de sus derechos partidarios”.

De hecho, la suspensión de derechos incluye también a los tres exasesores de la representación parlamentaria.

“En Morena no se toleran acciones contrarias a nuestros documentos básicos. Tenemos tres principios que nos guían: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, refirió la dirigencia estatal.