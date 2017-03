Exfuncionario de la SCT denuncia venta irregular de licencias de autotransporte (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Daniel Aguilar, exfuncionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), denunció que a mediados de 2016, antes de que dejara de laborar en la subdirección de capacitación de la Dirección General de Autotransporte, a cargo de Adrián Del Mazo Maza, tuvo conocimiento de la venta irregular de licencias de autotransporte en Mérida (Yucatán) y Cancún (Quintana Roo).

Precisó que hace dos meses se instalaron en la ciudad quintanarroense dos módulos del Centro de Capacitación Integral del Sureste (Cesis) SC, pero en lugar de impartir cursos vendían las licencias “al mejor postor”, lo que “pone en riesgo la integridad de las personas, autoridades e infraestructura que circulan por las carreteras de jurisdicción federal”.

En un oficio, dijo, informó de esa irregularidad al director general de Autotransporte, Adrián Del Mazo Maza; a la responsable del Órgano Interno de Control de la SCT, Nidia Chávez Rocha; a la subsecretaria de Transportes, Yuriria Mascott Pérez; al subdirector de Capacitación de la Dirección General de Autotransporte Federal, Abraham Nava Plascencia, y al propio titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.

En el documento, fechado el 6 de febrero, Aguilar destaca que hace mes y medio supo que esa empresa (Cesis, SC), cuya filial se encuentra en Veracruz y Tabasco, se dedicaba a “impartir los cursos de capacitación para tramitar la licencia federal de autotransporte”, pero “corrió la voz de que sólo vendían constancias”. Según la copia que anexó el quejoso, cada constancia tuvo un costo de mil 500 pesos.

Según el exfuncionario de la SCT, vía WhatsApp se contactó con José Antonio López Arce, miembro de la empresa, para solicitarle una constancia, y éste accedió sin problemas. “Al visitarlo me percato que en efecto (los permisos) están autorizados por la SCT para la ciudad de Mérida, Yucatán, detectando que en su uniforme (López Arce) porta el logo oficial de la SCT, siendo que son particulares”.

Aguilar afirma que tras hacer el pago correspondiente, pidió que se le permitiera no tomar la capacitación, a lo que López Arce accedió, y luego le fue entregada la constancia.

El denunciante aportó como pruebas de la anomalía las llamadas telefónicas y mensajes vía WhatsApp que le hizo a López Arce, así como un video sobre la compra, y el momento (subido a Youtube) en el que recogió la constancia.

“Es por lo anterior por lo que hago mis más enérgica y sincera denuncia ante tales hechos que denigran, dañan al autotransporte federal, pues no se está cumpliendo con la capacitación y adiestramiento necesario para operar de manera segura y eficaz, lo que pone en riesgo la integridad de las personas, autoridades e infraestructura que circulan por las carreteras de jurisdicción federal”.

En el oficio número 09/2000/814/2017, fechado el 22 de febrero y firmado por la titular del área de Quejas, Blanca Estela Mejía Espíndola, se hace referencia a un correo electrónico enviado por Daniel Aguilar el 13 de febrero de 2013 sobre “presuntos hechos irregulares relacionados con la empresa CECIS. SC.”

De acuerdo con Mejía, su área ya radicó el asunto y abrió el expediente 2017/SCT/DE159 para indagar si se violó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, “por lo que una vez que se concluya con la investigación se les informará el resultado de la misma”.

En el video mencionado, Daniel Aguilar hace una llamada al Cesis S.C. y habla con José Antonio López, a quien comenta que anteriormente habían platicado por WhatsApp. López le responde: “¡Ah!, pues te comento rapidito: el curso de la (inaudible) es de tres días. ¿A qué me refiero? A que tu constancia no puede salir antes. Es decir, tenemos que entrar al sistema el primer día y que empiece a navegar hasta el tercer día y que se libere el código de la constancia. Yo entiendo muy bien que ustedes están chambeando, esa parte yo la entiendo perfecto, entonces obviamente no vas a estar acá los tres días, entonces necesito que cuando me traigas tus papeles me llenes unos formatos, me llenes unas cuestiones para que tú puedas trabajar y en el primer día hacemos todo ya para que al tercero vengas por la constancia”.

Aguilar pregunta cuánto tiempo tardaría la entrega de los documentos, y su interlocutor dice: “Un rato, en lo que me llenas todos los formatos, todas las evaluaciones, porque lo que tenemos que llenar es a fuerza el expediente, platicamos y todo y ya, porque tenemos que hacer todo el expediente”.

Para poder vender la constancia, López puso como pretexto que el solicitante no podía faltar a su trabajo, entonces le comentó que podía pasar a su oficina desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde. “O sea, lo más temprano que puedas venir porque así yo te meto al sistema”.

Y le informó de los requisitos para cerrar el trámite: copias del acta de nacimiento, de la credencial del INE, pasaporte o cartilla militar, CURP, comprobante de domicilio y de la licencia B. “Ya con eso la armamos carnal”, indica. Y asegura que la dependencia federal “no se va a enterar”.

Luego le indica que las oficinas están a la orilla de las instalaciones de la SCT de Mérida, del lado izquierdo, donde termina la barda de la dependencia y empieza a la glorieta. “Está grande el edificio”, explica.

Con esas pruebas, Aguilar solicita la cancelación del permiso del Cesis, S.C. “porque a todas luces infringe la ley” y denigra al transporte federal por falta de capacitación y adiestramiento necesario.

Por cierto, la empresa mencionada se promociona en un video en Youtube con la canción de Queen We are the champions.

Esta no es la primera vez que un familiar de Alfredo del Mazo Maza –precandidato a gobernador del Estado de México y primo del presidente Enrique Peña Nieto– se ve involucrado en un escándalo.

El 12 de diciembre pasado, la revista Proceso dio a conocer que Alejandro del Mazo Maza –comisionado nacional de ANP– fue denunciado por la supuesta aprobación de la tala de 17 mil hectáreas del Nevado de Toluca.

Aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) lo desmintió en noviembre del año pasado, los afectados señalaron que “la realidad es distinta y trasciende el presunto plan para talar las faldas del volcán. Sin control, diariamente bajan camiones de la montaña con árboles cortados de manera clandestina. Nadie los detiene, pese a que transitan a pleno día y exhiben permisos a todas luces falsos”. (Proceso 2192)

Entonces Alejandro del Mazo se refirió al decreto que el presidente Lázaro Cárdenas publicó el 25 de enero de 1936, en el que declaró “parque nacional” el Nevado de Toluca, pero nunca dijo que en octubre de 2013 se abrieron las puertas al llamado Grupo Atlacomulco para que manejara las 53 mil hectáreas de la zona y realizara inversiones. (Proceso 1931)