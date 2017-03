El entrenador Luis Enrique anuncia su salida del Barcelona

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de la goleada del Barcelona (6-1) sobre el Sporting de Gijón, el entrenador Luis Enrique sorprendió a todos al adelantar que dejará su cargo en el equipo azulgrana al finalizar la presente temporada.

“Me vendrá bien un descanso”, aseguró Luis Enrique al final de la conferencia de prensa:

“Quiero acabar esta rueda de prensa de manera diferente: les anuncio que no seré entrenador del Barca la próxima temporada”.

Luis Enrique aceptó que no renovará su contrato al final de la temporada. “En la pretemporada hablé con Albert Soler y Robert Fernández y les dije que había esta posibilidad y me dijeron que no tuviera prisa. Ese momento ha llegado. Lo anuncio”.

“El motivo es que mi trabajo lo vivo haciendo una búsqueda de soluciones. Eso significa pocas horas de descanso. Necesitaré descansar, y ese es el principal motivo. Me gustaría agradecerle al club su confianza… pensaron que tenía la oportunidad de entrenar al filial; lo hice y estos tres años han sido inolvidables… pero llegará el momento de despedirme como se merece el club”.