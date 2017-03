Sujetos hieren a policía del Mando Único tras intento por atracar la Tesorería de Cuernavaca

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Dos jóvenes que intentaron asaltar las oficinas de la Tesorería, en esta capital, fueron detenidos después de herir a un policía del Mando Único.

Los hechos ocurrieron a las 14:00 horas, justo cuando las oficinas ubicadas en la calle Cuauhtemoczin, en pleno centro histórico, se encuentran más concurridas.

Luego de que los presuntos asaltantes fueron aprehendidos, el alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo se apersonó en la Tesorería y habló brevemente con los funcionarios y el policía herido, quien en esos momentos era atendido por paramédicos.

En entrevista con los medios de comunicación, el exfutbolista condenó los hechos y reiteró sus críticas al Mando Único que, dijo, decidió “combatir legalmente” ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Como lo he mencionado antes, el Mando Único no funciona, no sirve. La situación de inseguridad en Cuernavaca es muy mala, por eso voy a seguirle hasta terminar el convenio” con el que se impuso ese modelo policial, subrayó.

Añadió: “Ayer mataron a una persona. Lo agarraron, lo golpearon y se murió. Y mientras tanto ellos no hacen nada. ¿Dónde están? ¿Dónde está (Alberto) Capella (titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública)? ¿Dónde está (el gobernador) Graco?”.

Además precisó que el policía que resultó herido esta tarde se encontraba desarmado, y no es la primera vez, porque “los mandan a trabajar sin armas”, aseguró.

Por separado, Capella publicó un video en sus redes sociales en el que señaló que se trató de “un intento de robo” en el que “desafortunadamente uno de nuestros compañeros fue desarmado y herido por los asaltantes”.

Subrayó que el agente tenía arma, pero fue desarmado por los agresores.