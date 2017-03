Habitantes de Atenco exigen a ministros de la Corte frenar Ley Eruviel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día habitantes de San Salvador Atenco se manifestaron a las afueras de la Suprema Corte en contra de la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, mejor conocida como Ley Eruviel, con el fin de exigir a los ministros que frenen la aprobación de la reforma.

Ante unas 60 personas, el dirigente Ignacio del Valle acusó al actual ministro Eduardo Medina Mora de ser uno de los principales impulsores de la ley, por lo que exhortó a los demás integrantes de la Corte a no dejarse influenciar por este personaje durante la discusión.

“Aquí se encuentra un personaje que más que estar aquí debería de estar en el Altiplano, ahí es su lugar, y lo digo porque trae una trayectoria sucia, llena de sangre, de corrupción, me refiero a Eduardo Medina Mora, quien se encuentra en este lugar, cuando en esa represión en Atenco él era secretario de Seguridad Pública, planeó la ejecución del mayo rojo del 2006, que nadie ignora, no olvida y no perdona”.

Ignacio del Valle también señaló que en 2009, “como premio a ese mayo rojo, nombran a Medina Mora como procurador general de la República, a un represor y asesino, y desde que Enrique Peña Nieto acepta la represión para completar su carrera de sangre contra el pueblo, es nombrado embajador y hoy es parte de esta Corte”.