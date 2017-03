InfoDF ordena a PGJ entregar a un particular datos sobre delitos por coordinación territorial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de Justicia (PGJ) local debe entregar a un particular la información y estadísticas a nivel de coordinación territorial sobre la comisión de 12 delitos que se registraron en la capital en 2016.

La orden derivó de la determinación del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF) sobre una solicitud de información de un particular hacia la dependencia encabezada por Rodolfo Ríos.

En la sesión de este miércoles, de acuerdo con un comunicado del organismo, los comisionados explicaron que el solicitante pidió a la PGJ cifras sobre denuncias presentadas por los delitos de homicidio doloso, violación, secuestro, robo de vehículos, robo a transeúntes, robo a cuentahabientes en cajeros bancarios, robo a casa habitación, y robo a negocio durante el año pasado.

La solicitud incluía el desglose de las cifras por coordinación territorial. No obstante, la Procuraduría entregó la información en diversas tablas a nivel delegacional y argumentó que en sus archivos no tenía el grado de desagregación solicitado por el particular.

Además, explicó que las tablas remitidas, en formato PDF, contienen información de denuncias presentadas ante Agencias del Ministerio Público por delegación, el tipo de delitos cometidos con y sin violencia, así como las cifras por mes del año 2016.

No obstante, el solicitante se inconformó e interpuso un recurso de revisión ante el InfoDF con el argumento de que pidió los datos por coordinaciones territoriales, ya que las cifras por delegación no le permitían conocer la incidencia delictiva en zonas específicas.

Durante la discusión del recurso, el comisionado Alejandro Torres argumentó que la PGJ local sí está en posibilidades de proporcionar la información desglosada; ya que en el segundo informe de labores de Ríos Garza se presentaron cifras sobre georreferenciación de la incidencia delictiva especificando coordenadas que permiten enlistar los delitos de alto impacto.

Además, recordó que esa información se remite todos los días a la Jefatura de Gobierno, al Centro de Atención de Emergencias y de Atención Ciudadana, a la Secretaría de Seguridad Pública, así como a la Policía de Investigación (PDI), ésta última, dependiente de la PGJ.

Por tal razón, el Pleno del InfoDF determinó modificar la respuesta y ordenó a la PGJ proporcionar la información al solicitante como la requirió.