Líder demócrata pone en duda intenciones de Trump de apoyar una reforma migratoria integral

WASHINGTON (apro). – Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Senadores, puso en duda las intenciones del presidente Donald Trump de apoyar una reforma migratoria para regularizar el estatus de residencia y laboral de unos 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

“A un grupo de conductores de programas noticiosos de televisión les dice que está abierto a una reforma migratoria, pero luego viene aquí y de una manera muy sucia criminaliza a los inmigrantes indocumentados”, dijo el senador federal por Nueva York, durante una entrevista con la cadena radial National Public Radio (NPR) difundida este jueves.

El martes pasado ante una sesión bicameral plenaria del Congreso federal, el líder de los demócratas indicó que no se puede confiar en el presidente sobre el tema migratorio.

Schumer recordó que hace unas semanas, en una reunión privada, Trump mencionó la posibilidad de respaldar una reforma migratoria integral, lo cual negó al día siguiente.

El líder demócrata apuntó que esta semana ocurrió lo mismo, ya que horas antes de dar su discurso en el Capitolio Trump le dijo a los conductores de noticias con quienes se reunió también en privado en la Casa Blanca, que está abierto a una reforma migratoria para regularizar el estatus de residencia y laboral de los indocumentados que no tengan antecedentes penales.

“Mi punto de vista básico sobre esto es que el presidente ha mesurado su lenguaje, pero eso no significa que haya cambiado”, enfatizó el líder de los demócratas a NPR.

El senador neoyorquino agregó que si en realidad Trump quisiera negociar con demócratas y republicanos del Congreso una reforma migratoria integral, ya estaría hablando con ellos y por el momento no ha hecho absolutamente nada al respecto.

“Dependerá mucho de lo que signifique la intención del presidente de negociar, no ha buscado a ningún demócrata, yo no he hablado con él desde el día que asumió la presidencia (el pasado 20 de enero) y no es que eso me preocupe, él es así, sigue sin ponerle atención a los asuntos de sustancia”, subrayó Schumer.

El líder demócrata agregó que si Trump quiere apoyar una reforma migratoria integral, él está dispuesto a revivir el proyecto de ley que elaboró en 2013 junto al senador republicano por el estado de Arizona, John McCain, aprobado en la Cámara Alta pero rechazado por la de Representantes.

Al respecto, Schumer destacó que el proyecto de ley de 2013 contiene todo lo que quiere Trump en materia de seguridad fronteriza y sobre el tema de la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales o acusados de delitos graves en los Estados Unidos. Schumer consideró que Trump como presidente sigue hablando del tema migratorio tal y como lo hizo como candidato presidencial y como presidente electo.

El líder de la minoría demócrata puso en duda las intenciones de Trump, de querer respaldar una reforma migratoria integral, porque aunque habla de ella nunca ha mencionado que el objetivo sea darles la oportunidad a los inmigrantes de beneficiarse, de que en algún momento puedan ser ciudadanos estadunidenses.

“Trump tiene que hacerle frente al asunto de los 11 millones de inmigrantes indocumentados, pero con su idea de crear esta Comisión para defender a la gente que ha sido víctima de crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados, quiere presentar a los estadunidenses un retrato de que todos los inmigrantes son criminales o terroristas”, concluyó el senador.