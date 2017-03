“No le voy a pedir permiso al presidente” para el 2018: El Bronco

MONTERREY, NL (apro).- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, negó que pretenda consultar al presidente Enrique Peña Nieto para buscar la candidatura presidencial en el 2018, pues dijo que no quería tener relación política con el PRI, al que pertenece el mandatario federal.

“Yo no le voy a pedir permiso al presidente. Yo encantado de no tener al PRI del lado mío. Eso es algo grandioso. No le pediré permiso más que a los nuevoleoneses, se los he dicho a ustedes en ese sentido, si decidiera yo hacer eso”, afirmó hoy.

En días pasados, El Bronco y el presidente de México se enredaron en un intercambio de declaraciones ambiguas e imprecisas, sobre la posibilidad de que el nuevoleonés se presente como candidato a los comicios del año entrante, y una supuesta negociación que ya había establecido con el mexiquense para conseguir este propósito.

El martes, el secretario general de Gobierno, Manuel González, reveló que el estado y la federación estaban en negociaciones para que Rodríguez Calderón se lanzara a buscar “la grande” en el 2018.

“Cuando hay una posibilidad real de una candidatura, pues surgen muchas posibilidades de negociación de los intereses del Estado ante la federación y de la federación con el Estado”, dijo el funcionario, conocido en la entidad como el negociador político de El Bronco.

El miércoles, en su segundo día de visita por Nuevo León, Peña Nieto tuvo un evento en una planta industrial en el municipio de García, y ahí mismo, antes de iniciar su mensaje político, se dirigió al mandatario estatal para apaciguarlo.

“Dicho sea de paso, señor gobernador, a propósito de las varias notas que he visto, hoy le quiero comprometer toda la disposición de parte del gobierno de la República para apoyar los esfuerzos que realiza su gobierno para servir a Nuevo León”.

Pero le aclaró: “¡Y hasta ahí nos quedaremos, señor gobernador, en apoyo de gobierno a gobierno! Cualquier otra cosa de esas que se dicen por ahí son especulaciones y afirmaciones que están fuera de lugar. Este gobierno apoyará al gobierno de Nuevo León para que le sirva a Nuevo León”.

Este jueves, El Bronco volvió a responder al presidente de México, aunque en su declaración reculó y dijo que en la mencionada negociación se refería al intercambio natural que debe haber entre gobiernos, pero buscando el interés de los mexicanos.

“Nosotros no hemos dicho nunca que vamos a negociar con el gobierno federal. El gobierno federal no decide absolutamente nada respecto a la posibilidad de que alguien pueda ser candidato. El tema de la negociación, como dijo muy claro Manuel González, es: vamos a negociar con la federación, de gobierno a gobierno, como dijo el presidente y estoy de acuerdo con él, de que Nuevo León debe tener más recursos”, afirmó.

Rodríguez Calderón afirmó que la visita presidencial fue productiva y se mostró confiado en poder anunciar, en los próximos días, la llegada de recursos para continuar proyectos inconclusos como la línea 3 del metro y el penal de Mina, así como el plan hidráulico que sustituirá el cancelado Monterrey VI.