Por tercer día consecutivo, exigen a Corral acabar con el crimen organizado en Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- En distintos puntos de esta capital, por tercer día consecutivo fueron colocadas diversas mantas con mensajes dirigidos al gobernador Javier Corral Jurado, a quien se pide que abata al crimen organizado en la entidad.

La primera manta apareció el miércoles 1 en el Periférico de la Juventud y avenida Juan Escutia. En ese texto se exigía la detención del presunto líder de una parte de la zona noroeste, Arturo Quintana, El 80, al cual el gobernador dio 72 horas, a partir de su toma de protesta, para que dejara el estado.

Un día después, otra manta fue localizada en el puente de la vialidad Los Nogales y avenida Tecnológico, donde se denunciaban extorsiones, homicidios, desapariciones y otros delitos en municipios serranos.

Los firmantes de la manta demandaron la presencia de elementos de la Marina en esa región.

En los letreros colocados este viernes en el puente de la carretera Panamericana y Vialidad Nogales, los afectados exigieron apoyo para la comunidad de Guachochi.

El mensaje textual dice: “Señor gobernador, nosotros la comunidad de Guachochi esperamos su respuesta con las sierras vecinas, también nos unimos a nuestros amigos pues con estas palabras hacemos sentir todo el dolor y la impotencia que vivimos siendo robados, extorsionados, y mucha de nuestra gente también ha sido asesinada y desaparecida por no pagar sus cuotas a un grupo criminal y liderado por Malquiades Diaz Meza aqui lo apodan el 13, hermano de carlos Díaz Meza el 5, los apodan Los Chapos Calin, ellos están acabando con nuestra comunidad y comunidades vecinas, necesitamos de su ayuda señor gobernador por piedad mande a los marinos en el Ejercito no confiamos sabemos que a ellos los apoya el Coronel Javier Ojeda se le ha visto con ellos y se apoyan de Ruperto Salgueiro Nevarez de San Francisco de los Salgueiros, ayudenos nosotros somos nativos de aqui de trabajo bien y nos quitan todo no sea esto en vano, porque hasta por denunciar así corremos peligro pero ya no podemos, mas de cien muertos y desaparecidos en tan poco tiempo es demasiado señor gobernador no olvide creemos en la marina puede hacer algo, todo esta en usted y esperamos y haga lo correcto confiamos en usted gracias”.

Después de que fue colocada la primera manta, el miércoles 1, Corral pidió paciencia a los ciudadanos y dijo que ya se había iniciado con la capacitación y evaluación de algunas corporaciones policiales.

De acuerdo con el gobernador, la depuración de malos elementos en las corporaciones es una de las tareas más importantes que realiza en el área de Seguridad Pública.

“Ahí es donde tenemos que trabajar en la profesionalización, en la depuración, en la capacitación y, sobre todo, en el control de confianza”, añadió, luego de que la Policía Estatal Única tomó el mando de seguridad en seis municipios del noroeste, con la finalidad de que los agentes municipales sean evaluados y capacitados en la Academia Estatal de Policía.

También dio a conocer que los mandos estatales, fiscales, directores de Policía y de División se certifican en el Centro de Seguridad Nacional, sea en el de la Procuraduría General de la República (PGR) o en el de la Policía Federal, “porque eso es lo que yo les he estado pidiendo a las corporaciones policiacas y por eso estamos ahí en varios municipios”.

Luego de expresar que en la pasada administración se alteraron cifras y estadísticas sobre la seguridad pública, puntualizó: “Sí hubo un manoseo con las estadísticas en el estado de Chihuahua, y sobre todo hubo un desmantelamiento de las áreas de inteligencia. Incluso equipos de telecomunicaciones se quedaron en cajas, sin instalarse, y por eso se desfasaron, tecnológicamente hablando”.

El panista aseguró que un primer compromiso de su gobierno debe ser encarar realmente los índices delictivos, sin maquillaje alguno y sin ocultar números.

“Lo peor que uno puede hacer es tratar de ocultar la información para dar la impresión de una bandera blanca”, indicó.

En materia de seguridad pública, apuntó, nunca hay que cantar victoria porque el fenómeno está presente en la sociedad.

“Nosotros vamos a solicitar el apoyo de la Policía Federal en varios operativos y estamos coordinados en lo que eran las bases de operación mixta y seguimos trabajando en el mecanismo de coordinación de seguridad pública de alto nivel”, sostuvo.

Y aseguró que continuarán trabajando con el Ejército en la contención de la criminalidad.