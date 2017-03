Extranjeros padecen viacrucis legal por renta de vientres en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Thierry Braud y Julien Brosse, son dos ciudadanos franceses atrapados en un conflicto jurídico que les impide anotar a sus hijos ante el Registro Civil de Tabasco, nacidos mediante maternidad asistida o madres subrogadas, prohibido a extranjeros y parejas del mismo sexo desde enero de 2016 en el Código Civil del estado.

En este problema se encuentran 11 bebés de personas de otros países que alegan que el procedimiento para tener hijos lo iniciaron antes que entrara en vigor la prohibición a extranjeros, y por ello demandan que el Registro Civil otorgue las actas de nacimientos.

El gobierno del estado asegura que se han encontrado irregularidades y reitera que acatará lo que resuelven jueces federales, ante quienes recurrieron los afectados vía juicios de amparos.

Thierry Braud es controlador aéreo en París, soltero, y desde hace 15 años deseaba ser papá, pero como en su país no está permitido el alquiler de vientres, llegó a Tabasco donde el procedimiento está legalizado desde 1997 y, donde además el costo ronda entre los 50 y 60 mil dólares, mientras que en Estados Unidos o Canadá anda por los 150 mil dólares, países en los que también se permite la maternidad asistida.

Cuenta que en 2014 se contactó con una agencia ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco, y en noviembre de 2015 firmó en Tabasco el contrato con la madre subrogada y su bebé nació el 26 de diciembre pasado.

Las reformas al Código Civil del estado sobre maternidad subrogada para prohibir su uso a extranjeros y parejas del mismo sexo, se aprobaron en diciembre de 2015 y entraron en vigor el 13 de enero de 2016.

El francés alega que inició el procedimiento antes que entraran en vigor las reformas, sin embargo, lamenta que las autoridades digan que la madre debió estar embarazada antes del 13 de enero.

“Cuando uno hace un contrato subrogado no sabe cuándo va a estar embarazada, porque va dependiendo del proceso de los embriones. Dicen que estamos violando la ley cuando ésta no se puede aplicar de manera retroactiva”, aclara.

También subraya que su bebé, varón, está con él en una casa que renta, no bajo custodia del DIF-Tabasco, y tiene mucho miedo de salir por temor a que se lo quiten.

“Hace dos meses que he estado encerrado, no he podido salir de la casa, me aburro mucho, el niño está encerrado en su cuarto porque si nos ven los policías, nos los van a quitar”, señala.

Luego refiere que cuando jueces federales ordenaron al gobierno del estado expedir a los bebés actas de nacimientos provisionales, él acudió a solicitarla ante el Registro Civil pero le fue negada, lo mismo que a dos israelíes.

Y que todo se trata de un “asunto político” del gobierno del estado para tratarlos como “delincuentes”, y así tener el pretexto para derogar la maternidad subrogada en Tabasco.

El otro francés, Julien Brosse, es casado y técnico de un laboratorio químico de su país y es la segunda vez que tiene un hijo varón en Tabasco a través de madres subrogadas.

El primero nació en septiembre de 2015 con la vieja ley del Código Civil que permitía el procedimiento a extranjeros y no hubo problemas; el segundo nació el pasado 16 de diciembre y enfrenta la misma situación que Thierry, su compatriota.

La organización civil “Aldea por los niños”, que apoya estos casos, por la vía de los derechos humanos, no judicial, lamenta que los bebés estén en situación de vulnerabilidad, debido a que se los pueden robar y falsificar su documentación; además, asegura, se violentan sus derechos porque no tienen acceso a la salud por carecer de identidad.

Alejandra Arias, integrante de la organización, informó que hasta el momento asesoran ocho casos de bebés que no tienen actas de nacimiento, de padres franceses, españoles e israelíes.

El coordinador jurídico del gobierno del estado, Juan José Peralta Fócil, reitera que la prioridad es la seguridad de los bebés de madres subrogadas, que no se trata de homofobia ni discriminación, y que se acatarán las resoluciones de jueces federales sobre estos casos.

También explica que hasta este jueves 2 de marzo había 10 solicitudes de registro de 11 niños y niñas, por un caso de gemelos, a los cuales se les ha negado el acta de nacimiento por inconsistencias en la documentación presentada por los padres “opcionales” o “contratantes”.

Igual rechaza que se le esté negando identidad a los bebés y lo que se está cuidando, reitera, es el estado de derecho en los casos cuando hay extranjeros de por medio, ya que los contratos firmados carecen de nulidad.

“Son personas no legitimadas para hacer este tipo de contrato”, afirma y menciona que bebés que nacieron hasta finales de octubre no entran en la prohibición de madres subrogadas a extranjeros, pero sí los que lo hicieron a partir de noviembre y diciembre, pues “no hay embarazos de diez o 11 meses”, ya que las reformas al Código Civil entraron en vigor el 13 de enero de 2016.

Además, se ha detectado mujeres contratadas que han sido infectadas con sida y otras que, por malformaciones del producto, son abandonadas.

Ante “tantas inconsistencias”, el Registro Civil presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la posible comisión de actos delictivos.

Dos despachos de abogados que litigan estos casos acudieron al juicio de amparo, lo cual el gobierno vio con buenos ojos para que el Poder Judicial Federal revise, “por primera vez en la historia del derecho mexicano, las interpretaciones de la ley y aclare la ruta sobre la utilización del método científico de procreación”, como define la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la maternidad subrogada, resalta el funcionario.

Sobre todo, añade, porque jueces federales han emitido criterios distintos sobre el caso.

Uno mandató que los niños quedaran bajo guardia y custodia de los padres “opcionales” o “contratantes”; otro, que esto no procedía, pero sin decir que quedaban bajo custodia del estado, entonces, “por tranquilidad de todos”, los bebés se entregaron a los padres opcionales.

Uno más instruyó se otorgara acta de nacimiento “provisional” y que se le reportara el uso del documento, figura que no existe en las leyes del estado, por lo que se pidió al juzgador una aclaración y éste respondió que ya había emitido una orden judicial y debía acatarse.

El coordinador jurídico del gobierno dice que están esperando al interesado para entregarle el acta nacimiento “provisional”, pero, además, otro juez ordenó que, para la entrega de actas, los padres deben acreditar que son biológicos, mediante análisis de ADN.

En caso de no cumplirse este requisito, “se dará cuenta al juez para que diga qué paso sigue”, adelanta Peralta Fócil.

Incluso menciona que, por su lado, el pasado 13 de febrero la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un decreto con requisitos que deben cumplir los extranjeros que registren niños en México, entre ellos, pruebas de ADN emitidas por las secretarías de Salud de las entidades donde se otorgarán las actas de nacimiento, o por instituciones autorizadas por el sector salud.

“Cuando se presenten los interesados, les pediremos la prueba de ADN”, señala.

En esa misma ruta, añade, el 29 de abril pasado el Senado legisló y reguló en la ley general de salud los métodos científicos de procreación, que comprende la reproducción asistida.

Incluso, tipifica como como delito que padres opcionales abusen de madres contratadas, mediante el lucro y dinero de por medio, con penas de 7 a 17 años sin derecho a fianza; y tomando como ejemplo el esquema tabasqueño, también excluye a extranjeros en la utilización de este método.

Sin embargo, el dictamen pasó a la Cámara de Diputados y, desde entonces, hace casi un año no se ha legislado, pero una vez que se haga y se apruebe, la maternidad subrogada pasará de un derecho privado a público, a un asunto de salud pública.

Entonces, la Ley Federal de Salud se tendrá que homologar con la de Tabasco, “y se derogará del Código Civil del estado la figura de maternidad asistida, porque será regulada por la Secretaría de Salud”.

El 30 de enero anterior la SCJN dictaminó también y creó jurisprudencia para que parejas del mismo sexo tengan derecho a métodos científicos para la procreación, tener hijos y vivir en familia.

Ahora, asegura Peralta Fócil, mediante amparos, homosexuales podrán alquilar vientres para tener hijos en cualquier entidad del país, como en el caso de Tabasco, donde no está legalizado el matrimonio de parejas del mismo sexo, pero mediante amparos se han realizado ocho casamientos bajo protección de la justicia federal.

También insiste en que los padres opcionales tienen la alternativa de acreditar con pruebas de ADN que son padres biológicos de los 11 bebés en litigio jurídico, sin embargo, no lo han hecho.

“En Tabasco no se tiene interés de perjudicar a nadie y sí que se respete el estado de derecho y mucho menos de retener niños”, justifica.