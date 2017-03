Trump acusa a Obama por intervenir su teléfono antes de elección

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente estadunidense Donald Trump acusó a su antecesor Barack Obama de intervenir sus conversaciones telefónicas durante el pasado proceso electoral.

Como ya es costumbre, el mandatario usó su cuenta de Twitter para lanzar su crítica, sin presentar alguna prueba que avale su acusación.

“Qué bajo ha ido el presidente Obama al pinchar mis teléfonos durante el sagrado proceso electoral. Esto es Nixon/Watergate. ¡Tipo malo (o enfermo)!”, escribió Trump en su cuenta este sábado.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017