Obama revira a Trump: Nunca se ordenó espiar a ningún ciudadano estadunidense

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Barack Obama ni algún otro funcionario de la Casa Blanca ordenó vigilar o espiar a ningún ciudadano estadunidense, aseguró el vocero Kevin Lewis, ante las acusaciones de intervención telefónica, sin pruebas, que lanzó el presidente Donald Trump este sábado.

“Ni el presidente Obama ni ningún funcionario de la Casa Blanca ordenaron espiar a ningún ciudadano estadunidense”, dijo el portavoz de Obama en un comunicado.

Lewis agregó que una “regla básica de la administración Obama era que ningún funcionario de la Casa Blanca interfiriera jamás con alguna pesquisa independiente encabezada por el Departamento de Justicia”, refieren despachos de las agencias AFP y Reuters.

Neither @barackobama nor any WH official under Obama has ever ordered surveillance on any US Citizen. Any suggestion is unequivocally false pic.twitter.com/qF04X3NUvq

— Kevin Lewis (@KLewis44) 4 de marzo de 2017