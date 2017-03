El PRI “quiere ganar a como dé lugar, con fraude”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Luego de que el presidente Enrique Peña Nieto declarara ayer sábado, en el 88 aniversario del PRI, que ese partido no va a negociar su derrota, Andrés Manuel López Obrador consideró que lo más preocupante de la declaración del mandatario “es que quieran ganar a como dé lugar, con fraude”.

El líder nacional de Morena anticipó que a los priistas no les alcanzará con la compra del voto, ni con ningún fraude, ya que el PRI está en picada y a pesar de las “balandronadas” de ayer, lo que está detrás es el acuerdo con el PAN para que se unan en contra de Morena.

López Obrador recordó que Peña dijo que el PRI no negociará su derrota, “pero lo cierto es que tienen acuerdos, por eso se reunió, casi en la madrugada, el mandatario con el presidente del PAN, Ricardo Anaya, en donde se pusieron de acuerdo para frenarnos, no lo van a lograr, porque la gente quiere un cambio”.

Y cada vez, agregó, se identifica más al PAN con el PRI, antes engañaban que el PAN era distinto, pero por los mismos hechos ya la gente sabe que son iguales el PRI y el PAN.

El excandidato presidencial indicó que la gente no quiere ser engañada votando por “partidos paleros” que al final de cuentas están al servicio de la mafia del poder, de ahí la corrupción que es lo que ha venido pasando.

Respecto a si el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, debería “destaparse” o se retira, el tabasqueño consideró que el funcionario es quien opera los acuerdos.

Acusó que Osorio Chong instrumentó el fraude en Veracruz para favorecer a Miguel Ángel Yunes Linares y llegó al acuerdo con éste para que se dejara escapar a Javier Duarte.

López Obrador acusó que el secretario de Gobernación es quien giró la orden a la Procuraduría General de la República para que tengan congelada tres denuncias por corrupción en contra de Yunes Linares y no le den ningún trámite.

“Ahora como sigue la violencia en Veracruz, aunque Yunes quería taparla, exhibiendo las corruptelas de Duarte como un espectáculo, como un show, llegó el momento que ya no pueden seguir ocultando la realidad, en Veracruz hay mucha violencia, entonces al día siguiente o a los días de estos hechos lamentables de Veracruz, ahí estaba Chong”, explicó.

Recordó que hace poco Peña Nieto fue retratado con Yunes riéndose a carcajadas, “son lo mismo, es la misma mafia”.

López Obrador adelantó que no dejará de insistir que se le dé curso a las denuncias por corrupción de Yunes, que tiene propiedades en el extranjero y en México documentadas en esas denuncias por corrupción, y seguirá denunciando que quiere dejar a su hijo como presidente municipal en el Puerto de Veracruz.

El exjefe de Gobierno dijo que han alentado a la esposa de Felipe Calderón, alentaron al aprendiz de mafioso, el presidente del PAN, Ricardo Anaya y no les da, al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño fue alentado, pero nadie se acuerda de él y Miguel Ángel Osorio Chong no levanta, es el que opera todos los acuerdos con la mafia del poder, pero no pinta.

“Aquí nada más en los actos nuestros están sus representantes tiene bastante gente que lo apoya, los del CISEN”, apuntó.

En otro tema, López Obrador informó que mañana estará en El Paso, Texas, el martes estará en Phoenix, y después a Nueva York, Washington, San Francisco, Laredo.

Dio a conocer que hará un nuevo llamado para que los ciudadanos firmen en defensa de los migrantes y espera lleguen a firmar 10 mil personas para respaldar el escrito que se presentará ante la Organización de las Naciones Unidas.

Durante la asamblea informativa en San Pedro Lagunillas, Nayarit, López Obrador manifestó que sería muy lamentable que se perdiera la oportunidad de la transformación en Nayarit, y señaló que espera a los ciudadanos si gana el PRI, con su candidato Manuel Humberto Cota Jiménez o si gana el PAN con su candidato Antonio Echevarría García.