Implican a Alan García en investigación por sobornos de Odebrecht

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente de Perú Alan García y exfuncionarios de su gobierno son acusados por la justicia de su país de delitos contra la administración pública, vínculos con el pago de sobornos que la firma brasileña Odebrecht admitió haber realizado para beneficiarse con el contrato de una obra durante su mandato.

Katherine Ampuero, procuradora para casos de corrupción vinculados con sobornos de firmas brasileñas, precisó que la denuncia por delitos contra la administración pública también incluye al exministro de Transportes, Enrique Cornejo y a un exdirectivo del sector.

La acusación fue interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción para que ésta decida si abre investigación con base en los antecedentes presentados por la Procuraduría.

Según la constructora Odebrecht pagó unos siete millones de dólares durante el gobierno de Alan García para que se le adjudicara la construcción de la línea 1 del metro de Lima.

Por este caso ya están presos tres funcionarios del gobierno de García, entre ellos el viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba.

“Declaro que, como siempre, estoy dispuesto a toda investigación y a concurrir a cualquier citación”, publicó hoy el expresidente peruano en su cuenta de Twitter, desde España, donde se encuentra actualmente.

También a través de Twitter, el exministro Cornejo, señaló:

“Como he dicho: No tengo nada que ver con actos de corrupción. Colaboraré con todas las instituciones que investiguen pero no me utilicen.

Odebrecht, involucrada en el caso de pago de sobornos a políticos y funcionarios a cambio de obras públicas en Brasil y Latinoamérica, incluido México, caso conocido como “Lava Jato”, admitió que en Perú desembolsó 29 millones de dólares de 2005 a 2014 para obtener obras ilegalmente.

La justicia peruana ha solicitado la extradición desde Estados Unidos del también expresidente Alejandro Toledo, quien según Odebrecht recibió un soborno de 20 millones de dólares a cambio de concederle la construcción de la carretera interoceánica, que une Perú con Brasil.

No es todo, la Procuraduría de Perú también solicitó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, iniciar una investigación preliminar contra el actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, por supuestos depósitos que Odebrecht habría realizado a compañías vinculadas al él.

La procuraduría pretende aclara si Odebrecht participó en el financiamiento de la última campaña presidencial de Kuczynski, quien además fue primer ministro de Toledo durante la adjudicación de la obra a Odebrecht.

(Con Información de AFP)