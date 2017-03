Crece polémica entre Ricardo Monreal y Claudio X. González

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La polémica entre el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, y la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) por los reportajes que ésta ha publicado sobre la asignación de contratos por presunto favoritismo a personas relacionadas con la hija del morenista, tuvo un nuevo capítulo este lunes.

Monreal Ávila solicitó ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) que audite a ocho asociaciones en las que Claudio X. González Guajardo, creador de MCCI, aparece como presidente o cofundador –incluida Mexicanos Primero–, pues dijo que podrían estar ligadas a lavado de dinero, desvío de recursos públicos y fraude fiscal.

El empresario negó tales acusaciones, se dijo dispuesto a ser auditado y acusó que el morenista en lugar de responder a los ciudadanos, evade el tema.

En febrero pasado, MCCI publicó dos reportajes que denuncian que la delegación Cuauhtémoc ha dado contratos millonarios de manera presuntamente irregular, a dos empresarios de Zacatecas, amigos de su hija.

Ayer, en conferencia, el exgobernador de Zacatecas acusó que dos de cada ocho asociaciones civiles ligadas a González Guajardo, podrían estar ligadas a delitos. Hoy, el funcionario capitalino solicitó al SAT que lo investigue. Reiteró su acusación de que en las asociaciones ligadas a Claudio X. González hay desviación de recursos, lavado de dinero, defraudación fiscal, evasión fiscal, violación a la ley de adquisiciones y violación a la ley de ingresos de la Federación.

“Exhorto al señor Claudio X. González a que no se ande por las ramas, que no utilice vaguedades, que responda porque yo lo que ofrecí son datos exactos. Que nos diga si gana o no 750 mil pesos al mes, sólo de dos de las seis asociaciones que él preside, que nos diga si o no, recibió 120 millones de pesos de financiamiento deducible de impuestos, Mexicanos Contra la Corrupción, el año pasado, que diga si o no sólo destinó 20 millones y faltan 100 millones por aclarar”, cuestionó.

Además, le solicitó aclarar si recibió donativos por más de 100 millones en papelería y 60 millones en hospedaje, así como financiamiento ilegal de gobiernos estatales, de la Secretaría de Educación Pública (SEP) o de la Lotería Nacional, entre otras instancias.

Monreal Ávila aseguró que no aceptará treguas en el tema, e irá hasta el fondo: “Soy sólo yo y la verdad, por eso les voy a demostrar que son instrumento político de presión política”.

“Monreal evade y difama”

Tras las declaraciones, MCCI emitió un comunicado en el que acusó que Ricardo Monreal, “en lugar de responder a las preguntas que se derivan de las investigaciones, se ha dedicado a evadirlas y a difamar”. Agregó que “las mentiras, las calumnias y las imputaciones de todo tipo no son respuestas, son evasivas”.

Y ante las imputaciones para “desacreditar” a MCCI, ésta aseguró que desde su constitución han seguido “manejo fiscal y financiero que cumplen cabalmente con la legislación de nuestro país. En ese sentido, como donataria autorizada no nada más somos sujetos al escrutinio de las autoridades hacendarias, sino que no tenemos inconveniente alguno en ser auditados por esta autoridad conforme a derecho”.

Por su parte, la organización Mexicanos Primero –que también creó y preside Claudio X. González Guajardo–, rechazó “categóricamente” las acusaciones de Monreal Ávila y agregó que desde su constitución hace más de diez años, “sigue prácticas de manejo fiscal y financiero que cumplen plenamente con todos los requisitos y cada uno de los requerimientos de la legislación de nuestro país al respecto”.

En un comunicado, afirmó que “no ha recibido nunca recursos públicos de los gobiernos estatales, la SEP o Pemex, como parece implicar en sus afirmaciones el delegado Monreal. Encontramos lamentable que se use afirmaciones sin pruebas para tratar de esquivar el reclamo de transparencia que se hace desde otra organización de la sociedad civil”.

Y se declaró “listos para cualquier auditoría que la autoridad competente determine”, pero repudió “que se intente manchar” su trayectoria de evaluación y propuesta de política pública “y su lucha contra los desvíos y el malgasto de recursos públicos en el sistema educativo nacional, ante la falta de respuesta sólida a una investigación periodística”.