Señalamientos sobre recursos de fundación, “actos mediáticos para distraer”: Vázquez Mota

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Josefina Vázquez Mota, candidata por el Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno del Estado de México, señaló que no se va a detener por quienes buscan actos mediáticos para distraer.

Lo anterior en relación a las declaraciones de Juan Manuel Portal Martínez, auditor Superior de la Federación, sobre que la Fundación “Juntos Podemos” sí recibió recursos públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A pregunta expresa, la exsecretaria de Educación Pública dijo que este tipo de información es una de las varias que vendrán en su camino de buscar la gubernatura al Estado de México.

“Seguro, no nos vamos a distraer, no me voy a distraer, nada ni nadie nos va a detener porque lo que hemos hecho, tal como ha quedado probado, es con apego irrestricto a la ley.

“Mi trabajo con la comunidad mexicana no es de ahora, algunos políticos apenas descubren que hay mexicanos en Estados Unidos, hemos trabajado durante muchos años y lo digo porque es real, casi dos décadas en mi caso a lado de la comunidad”, afirmó en entrevista con Radio Fórmula.

La panista aseguró que nunca ha tenido una fundación o asociación; y no se detendrá por ir al encuentro de la ciudadanía para construir las respuestas que exigen los ciudadanos mexiquenses.

“Me siento orgullosa de estar al lado de nuestra comunidad cuando a muchos ni siquiera les importaba. Nunca he tenido una fundación, no tengo una asociación. Hay quienes están buscando actos mediáticos para distraer o porque se han acabado las ideas y lo que sigue es la difamación y la calumnia.

“No me voy a detener, vemos el camino que quieren trazar pero para nosotros no hay nada más importante que ir al encuentro de la ciudadanía y construir las respuestas que nos exigen los mexiquenses”.

En tanto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se deslindó de cualquier manifestación relativa a supuestas calificaciones de la actuación de individuos o grupos, según informó el espacio informativo de Ciro Gómez Leyva.

Y es que el auditor Juan Manuel Portal afirmó que la fundación presidida por Josefina Vázquez Mota sí recibió recursos de la SRE, que al principio eran pocos pero tuvieron un incremento presupuestal.