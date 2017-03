Yunes ahora pide apoyo de la Policía Militar para combatir la inseguridad en Veracruz

XALAPA, Ver. (apro).- El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares solicitó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, un “apoyo adicional” en materia de seguridad, específicamente el envió de tropas de la Policía Militar para ayudar a combatir a la delincuencia organizada.

En entrevista telefónica, que tuvo con la radiodifusora XEU, Yunes Linares expresó que desde que tomó las riendas de Veracruz, en diciembre pasado, todos los días trabaja en una mejoría en el rubro de seguridad.

“Hay un recrudecimiento de los hechos delictivos en todo el país y desafortunadamente en Veracruz también. Ayer hablé con el secretario de Gobernación para pedir nuevamente apoyo adicional de la policía, en este caso de la Policía Militar, y esperamos tener una respuesta positiva del secretario”, dijo.

El gobernador recordó que hace una semana ingresó de manera formal la Gendarmería Nacional, y que el propio Osorio Chong se comprometió a que continuará la presencia de la Policía Naval en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, el Ejercito Mexicano en zona centro y serranías de la entidad, así como elementos de la Gendarmería en ciudades como Xalapa y Córdoba.

“El próximo viernes tendré reunión de seguridad y el domingo con el Grupo de Coordinación; estamos haciendo un esfuerzo enorme, se está haciendo y estoy seguro que saldremos adelante”, señaló.

El expriista justificó que tomó un gobierno, que en los últimos dos sexenios (el del priista, Fidel Herrera y el del hoy prófugo de la justicia, Javier Duarte) hubo una completa complicidad para que el crimen organizado operará con total impunidad.

En el reportaje publicado en Proceso: Entre la narcoguerra y la incompetencia gubernamental, se detalla que aunque el gobierno de Yunes Linares se enfila hacia sus 100 días, nada cambia, pues continúa el tiradero de cuerpos en las zonas centro y sur del estado, los secuestros, el hallazgo de narcofosas, los asaltos a negocios y el robo de autos.

Se hace énfasis, en que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registra que en el pasado diciembre, primer mes del “gobierno que rescatará a Veracruz” –como dice el eslogan de Yunes Linares– se registraron 196 homicidios, 64 de ellos con arma de fuego, 11 con arma blanca y 121 en la categoría “otros”.

En enero se dio cuenta de 188 homicidios, 51 con arma de fuego, 14 con arma blanca y 123 en la categoría de “otros”; en esta última suelen incluirse los cuerpos abandonados en la orilla de la carretera o en vehículos.

Yunes insistió, en su entrevista con XEU, que desde campaña hizo el compromiso de que “Veracruz va a vivir seguro” y así será, insistió.

“Veracruz tiene 12 años entregado a la delincuencia organizada (…) No está resuelto el problema, no estoy satisfecho, pero el esfuerzo lo estamos haciendo todos los días, incluyendo los domingos. En 97 días de mi gobierno no se ha dejado de trabajar en el esfuerzo por mejorar la seguridad”, expresó.

El propio Yunes Linares ha admitido que del total de homicidios que se cometen en Veracruz (casi 200 por mes), el 60 por ciento corresponde a ejecuciones entre bandas del crimen organizado.