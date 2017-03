PRD es el único partido en América Latina dirigido por dos mujeres, destaca Barrales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, agradeció el apoyo brindado por sus compañeras en la Reunión Nacional de Mujeres del PRD, que se celebró este miércoles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

“Me da mucho orgullo, mucha fuerza tener el respaldo de mis compañeras de partido”, dijo Barrales, al tiempo que celebró la solidaridad de la secretaria general, Beatriz Mojica, pese a que pidió la semana pasada la renuncia de ella por haber decidido, junto con la mayoría del CEN, que la dirigencia eligiera al candidato del PRD a gobernador del Estado de México.

Barrales destacó que el PRD es el único partido dirigido por dos mujeres en América Latina y todas las presentes se han ganado el lugar que ocupan en el partido.

Admitió que en el sol azteca tienen problemas, pero el partido no está en peligro de extinción.

“Efectivamente, hay muchos allá afuera que se encargan de trabajar para tratar de denostar a nuestro partido, pero los hechos hablan por sí solos. Somos hoy la tercera fuerza política del país, sea como sea, o como diría el clásico ‘haiga sido como haiga sido'”, en alusión al expresidente Felipe Calderón, quien respondió así a los cuestionamientos sobre la forma como ganó la elección en 2006.

“Representamos a más de 22 millones de mexicanos y gobernamos entidades como la Ciudad de México, Michoacán, Morelos; capitales como Tabasco y municipios como San Luis Potosí, entre otros”, indicó.

Asimismo, consideró que en este Día Internacional de la Mujer “todavía no hay mucho que celebrar” porque aún hay violencia, abuso y discriminación hacia las mujeres.

Esto, indicó Barrales, a pesar de que muchas son “cabezas de familia” o madres solteras, como se les decía en el pasado.

“Ahora yo no sabría decir si es un problema ser cabeza de familia y tener pareja, o ser mejor estar sola y ser cabeza de familia”, indicó.

Por su parte, la senadora Angélica de la Peña pidió que no se felicite a las mujeres en este día porque es conmemorativo a la lucha de un grupo de obreras que murieron calcinadas debido a que las encerró su patrón cuando exigían sus derechos laborales en 1908.

“No queremos flores, exigimos derechos. No permitamos que nos feliciten. Eso es lo que conmemora el 8 de marzo. No permitamos que nos feliciten. No es el día de la amistad ni peor el día de la madre”, agregó.

Por el contrario, consideró necesario educar a quienes han replicado la tergiversación de este día al felicitar a las mujeres regalándoles una flor.

“Esa actitud malévola, porque es malévola, trata de esconder la lucha de las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad que hemos dado para ser sujetas plenas de derechos, para que tengamos todas las condiciones para salir del plano doméstico y relegándonos de los asuntos del Estado”, apuntó.

Destacó que si las mujeres avanzan en compartir el poder de manera igualitaria, el mundo transitará al camino de la paz.

“Si logramos que las calles sean seguras para las niñas, lo serán para todas las mujeres”, aseguró.

La secretaria de Equidad y Género del PRD, Claudia Castello, advirtió que diariamente en México son asesinadas siete mujeres “por razones de género” y seis de cada 10 “son víctimas de algún tipo de violencia psicológica, física, sexual, social, económica o patrimonial”.

En la Reunión Nacional de Mujeres del PRD, destacó que ante este escenario las perredistas exigen la aplicación de la ley de acceso a una vida libre de violencia y su aplicación en los estados que han sido declarados con alerta de género.

Al grito de “Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, Castelló señaló que este Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para alzar la voz y denunciar la indiferencia del Estado mexicano hacia las mujeres porque ” no ha sido capaz de garantizar para todas el derecho más importante que tenemos las mexicanas: nuestro derecho a vivir”.