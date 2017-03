Mancera niega haber operado destitución de Barbosa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera negó que haya operado políticamente en la destitución de Miguel Barbosa como coordinador de los senadores del PRD, tal como lo acusó el poblano tras la determinación del CEN perredista.

Con evasivas, el mandatario capitalino respondió así a la prensa que lo cuestionó sobre las acusaciones de Barbosa:

–Un saludo, la verdad les envío un saludo muy afectuoso, que les deseo mucho éxito”.

–¿Sí tuvo que ver usted en la salida de Barbosa como coordinador?

–Imagínate ¿no? Todavía no me he registrado como militante del partido. Le deseo mucho éxito a él y a todos los demás, que todo le salga bien.

Ante la insistencia, agregó: “Yo creo que el PRD tiene una oportunidad muy importante para agruparse, para tener fuerza, para todo lo que venga. Es importante ya que dé una buena señal ya el PRD, es importante; yo le deseo mucho éxito. Nunca, nunca haría nada que perjudicara al PRD”.

El funcionario capitalino fue entrevistado luego de asistir al Festival Socio-Cultural por el Día Internacional de la Mujer, organizado en el Zócalo capitalino.

Ayer por la noche, luego de que el CEN del PRD votó por la destitución de Barbosa Huerta como coordinador de la fracción perredista en el Senado, éste acusó que fue “la mano de Mancera”, a través del secretario de Movilidad, Héctor Serrano, líder de la corriente Vanguardia Progresista, la que influyó en esa decisión.

Según Mancera, esas declaraciones fueron parte del “calor político” y volvió a desearle éxito a su tocayo.

Tras las acusaciones, Héctor Serrano, cercano colaborador de Mancera y líder de la tribu perredista Vanguardia Progresista, agradeció que se reconozca “la importancia” de la corriente que dirige y aceptó que ésta apoyó la decisión de destituir a Barbosa.

Sin embargo, aclaró que no participó en ninguna reunión con equipos perredistas para acordar esa decisión. “Me parece que no puede de ninguna manera acusar que de parte nuestra existe una actitud de venganza en contra del propio Andrés (Manuel López Obrador)”, dijo.

En entrevista en Radio Fórmula, reiteró: “La destitución de Barbosa fue una decisión del equipo político que respaldé, yo no la operé de manera personal”.

La semana pasada, Miguel Barbosa sorprendió a su partido al manifestar públicamente su apoyo a Andrés Manuel López Obrador en su carrera a la Presidencia en el 2018, cuando antes se había pronunciado a favor de Mancera Espinosa como aspirante presidencial.