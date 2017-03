Con “embolsadas” conmemoran el Día Internacional de la Mujer en Veracruz  

XALAPA, Ver. (apro).- Con nueve bolsas negras “selladas” con cinta canela y colocadas frente al Palacio de Gobierno de Veracruz, activistas conmemoraron el Día Internacional de la Mujer en la capital del estado.

La idea fue de la artista Wendy López, quien explicó que las bolsas que simulaban feminicidios en Veracruz, se encontraban rellenas de papel periódico.

La obra titulada Las Embolsadas, señaló López, es un homenaje también a las personas que no han sido encontradas por sus familiares.

En Veracruz hay una pugna de activistas y colectivos feministas desde el gobierno del expriista Javier Duarte de Ochoa, y ahora en el del panista Miguel Ángel Yunes Linares, para que decreten una Alerta de Violencia de Género.

“Las buscamos (a las desaparecidas) y también a las que estamos en resistencia. Nada que festejar, mucho que conmemorar para esas personas que no sabemos que están en una bolsa de basura y que pasan a ser un trozo de carne y las olvidan”, dijo López.

En Veracruz se registraron diversas marchas y actos de protesta por el Día Internacional de la Mujer, pues en esta entidad del Golfo de México ha sido sistemático y constante el ataque al gremio femenino por parte de células del crimen organizado, pero también de vejaciones a sus derechos humanos por parte del gobierno.

Wendy López comentó que moldeó nueve cuerpos femeninos “embolsados” para recordar también a las cientos de desaparecidas en esta entidad.

“Recuerden que hay muchas mujeres desaparecidas, que no hay nombres y no sabemos quiénes son pero seguimos en resistencia. Conocemos todos los casos, no hay estadísticas de las que desaparecen y asesinan”, señaló.

Cifras de activistas y colectivos que pugnan por la Alerta de Violencia de Género indican que se han presentado en promedio cinco homicidios de mujeres cada diez días. Estadística que consideraron alarmante.

En contraste, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) sólo reconoce 11 casos como feminicidios.