Las mujeres son más inteligentes y eso les cae muy mal a los machistas: AMLO (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un mensaje por el Día Internacional de la Mujer, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las mujeres “son más inteligentes, más comprometidas, y esto les cae muy mal a los machistas”.

En un video que subió a su cuenta de Facebook, el excandidato presidencial añadió: “Yo les diría a las mujeres y a los hombres de México, a todos los mexicanos, que no perdamos la fe. Creo que en estos momentos aciagos, difíciles, lo importante es tener fe”.

En cuatro minutos con 35 segundos, el tabasqueño pidió a la gente que no se desilusione ni caiga en la frustración, que “tenga mucha esperanza en el porvenir”, porque él ve un futuro distinto para México.

“Les vamos a aminorar la carga a las mujeres, se va a apoyar a las madres solteras. Se va a apoyar a las madres porque sus hijos van a tener garantizado el derecho al estudio. Por eso digo que vamos a aminorarles la carga y van a tener oportunidad de trabajo para que (sus hijos) no sean obligados, para que no se les empuje a tomar el camino de las conductas antisociales”.

López Obrador se comprometió a “atender a los jóvenes” y dar oportunidades para la participación de las mujeres, incluso en la política.

“No creo que haya un gobierno, no es por presumir, que le haya dado más oportunidades a las mujeres como el que yo encabecé cuando fui jefe de Gobierno de la Ciudad de México. De 14 miembros del gabinete, ocho eran mujeres, eran mayoría las mujeres, y no por cuestiones de igualdad, sino porque la mujer es más inteligente, más comprometida, y me río porque esto les cae muy mal a los machistas. La mujer es más decidida, es más honrada, más trabajadora que el hombre”, subrayó.

Y dijo que se acuerda bien que su gestión fue gobernada con una mayoría de mujeres en la Ciudad de México, y “así va a ser hacia delante. Vamos a invitar a participar en el gobierno a las mujeres y mínimo vamos a ser iguales en número, hombres y mujeres. Eso lo garantizo, eso es parte de mi compromiso y llevo una convicción”.

López Obrador aseguró que su madre, Manuela Obrador González, fue la que primero marcó su vida. “¡Cómo no iba a marcar mi vida! Cuando Rosario Ibarra era candidata, a pesar de que estaba el ingeniero Cárdenas de candidato, votó por doña Rosario”, dijo en entrevista con Radio Imagen.