Barbosa, con respaldo de 15 de 19 senadores del PRD en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los integrantes de la Mesa Directiva del Senado de la República resolvieron “dar el tiempo necesario” –hasta el martes 14– para analizar “de manera exhaustiva” la documentación entregada por distintas partes para resolver el diferendo sobre la coordinación de la bancada del PRD.

En tanto 15 de 19 integrantes de esta fracción expresaron su apoyo a Miguel Barbosa Huerta y acusaron al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) perredista de “vulnerar” la autonomía del grupo parlamentario.

“En este acto ratificamos la elección que como coordinador general del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática realizamos por unanimidad el 24 de agosto de 2015, del senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta para el periodo 2015-2018 de la LXIII Legislatura”, afirmaron los senadores que enviaron el oficio a Pablo Escudero, presidente de la Mesa Directiva.

Asimismo, los 15 senadores recordaron que el acuerdo del CEN del PRD fue impugnado por Barbosa Huerta ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Por ello, ratificaron “la elección del Coordinador General que realizamos” en agosto de 2015.

Entre los senadores firmantes están Raúl Morón, Fidel Demédicis, Luis Humberto Fernández, Zoe Robledo, Alejandro Encinas, Benjamín Robles, Fernando Mayans, Rabindranath Salazar, Iris Vianey Mendoza, Mario Delgado, Armando Ríos Piter, Luz María Berinstain, Adolfo Romero, Lorena Cuéllar y el propio Miguel Barbosa.

Frente a esta situación, el senador Pablo Escudero matizó sus declaraciones de un día antes, al señalar que “por el momento” el coordinador sigue siendo Barbosa Huerta hasta que la Mesa Directiva tome una decisión.

“Para que quede de manera muy clara: lo que hay aquí es una controversia entre el CEN del PRD y el Grupo Parlamentario del PRD. Muchos me han insistido que el acta que se recibió ayer donde se nombró nuevamente, se ratificó para que el coordinador Barbosa sea el coordinador del PRD, que esos senadores ya no pertenecen al PRD. Eso no lo juzga el presidente del Senado ni la Mesa Directiva del Senado”, reiteró Escudero, senador del PVEM.

El senador Luis Sánchez, vicepresidente de la Mesa Directiva e integrante de la bancada del PRD que ha respaldado el nombramiento de Dolores Padierna como nueva coordinadora, señaló que él prefiere presentarse como “mediador” en este conflicto.

“Vamos a analizar el expediente en la Mesa Directiva para tomar una decisión”, afirmó.

Acusaciones mutuas

En declaraciones a medios de comunicación, la senadora Dolores Padierna insistió que ella es la coordinadora de la bancada por decisión del CEN perredista. Y señaló a Barbosa como un “factor de golpeteo” contra el perredismo, la dirigencia y sus coordinadores.

“¿Cómo quiere coordinar el PRD si todos los días ataca al PRD?”, cuestionó en entrevista con Radio Fórmula. Y reiteró que su posición es temporal y que buscará fomentar la unidad de su partido.

En conferencia de prensa, Barbosa evadió entrar en debate con Padierna y acusó a los gobernadores del PRD, Graco Ramírez, Silvano Aureoles, Arturo Núñez y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, de estar presionando y realizar “un cabildeo” para que los órganos del Senado tomen una decisión.

“Tengo respeto y reconocimiento por la senadora Dolores Padierna y no voy a contestarle, porque lo que conseguimos en estos cinco años en el grupo parlamentario es evitar lo que en otros senados había: acusaciones, señalamientos entre integrantes del grupo parlamentario”, afirmó Barbosa.

El legislador poblano negó que su interés sea controlar los recursos de la bancada. “Los recursos del partido los revisa el Senado y los puede revisar cualquiera, no tiene ningún problema en eso. Es una forma de hacer un señalamiento completamente infundado”, abundó.

“Es una presión enorme a los órganos del Senado, a los coordinadores, sobre actores políticos del partido y fuera del partido. ¿Me explico? Están haciendo eso”, indicó Barbosa.