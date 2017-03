Amparo impide a gobierno de El Bronco abrir “Cobijagate”, explica vocero

MONTERREY, NL (apro).- Un amparo federal tramitado por un funcionario estatal impide al gobierno de Nuevo León abrir el expediente del escándalo de la adquisición presuntamente amañada de cobertores, conocido como “Cobijagate”, informó Aldo Fasci Zuazua, vocero de Seguridad de la entidad.

El también asesor jurídico del estado explicó que Gonzalo Padilla, actual director de Adquisiciones, quien fue sancionado por participar en la compra de más de 200 mil cobertores a precio inflado, presentó de manera personal un recurso para que la justicia federal impida que la Contraloría Estatal abra el expediente, como lo exigen los diputados locales.

Fasci explicó que Padilla actualmente promueve un juicio en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, para combatir la determinación de la Contraloría Estatal, que le fincó una multa de 274 mil pesos de castigo por la compra irregular.

Por esta razón, el Poder Judicial Federal le entregó una suspensión provisional que impide que el gobierno estatal, en poder del expediente, dé a conocer su contenido, pues en el proceso se le da al enjuiciado el beneficio de presunción de inocencia hasta que se desahogue la impugnación que presentó, dijo el vocero.

El funcionario aclaró que es voluntad del gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, dar a conocer a la ciudadanía el contenido de la polémica resolución de la Contraloría sobre el “cobijagate”, el acto de corrupción más sonado desde que El Bronco tomó posesión de la gubernatura en octubre del 2015.

“El gobierno no tiene nada que ocultar. El amparo lo promueve Padilla en calidad de particular, afectado por la resolución estatal que lo sanciona. Ningún gobierno puede promover un amparo, está prohibido por la Ley de Amparo. Él está combatiendo la resolución administrativa que le finca responsabilidad y por eso la resolución federal ordena que no se abra la información”, señaló en entrevista.

El amparo lo protege, incluso, contra la resolución de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información que ordenó a la Contraloría nuevoleonesa transparentar las conclusiones a las que se

llegaron por la adquisición de cobertores, ocurrido en diciembre del 2015.

El vocero aseguró que en cuanto el Tribunal Administrativo ofrezca una resolución de la inconformidad de Padilla, el gobierno de Nuevo León proporcionará toda la información del expediente.

“Oficialmente te lo digo: el gobierno estatal va a abrir la información una vez que se finiquite este asunto. No hay fechas para que se resuelvan ni el amparo, ni el juicio ante el tribunal administrativo. Él está promoviendo eso, y no quiere decir que el gobierno esté de acuerdo, porque fue el mismo gobierno el que lo sancionó. Pero en este momento es imposible abrir el expediente porque la Contraloría violaría el amparo”, explicó.

A los diputados locales que acusan al gobierno de El Bronco de querer opacar el “cobijagate”, Fasci les recordó que la Auditoría Superior del Estado tiene el expediente completo de la investigación, por lo que ellos pueden pedirle al auditor que les proporcione la información que demandan, si es que el amparo no le ordena discreción a esta instancia.

“En el Congreso Local está toda la información. La Auditoría estatal fue la que revisó y si no es sujeta del amparo, pueden abrir el expediente. No critico al Congreso pero, por lo que veo, está mal informado”, señaló el asesor jurídico de la administración estatal.

Además de Padilla, por la irregular adquisición fue sancionado con 224 mil pesos Rogelio Benavides, subsecretario de Administración quien, luego de la sanción de la Contraloría presentó su renuncia al puesto.