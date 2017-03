Indígenas de Campeche declaran moratoria de pago a la CFE por mal servicio y altas tarifas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Representantes de 15 mil habitantes de 11 comunidades indígenas de la región de los Chenes, en Campeche, declararon mortatoria de pago a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Lo anterior, porque alegan que las tarifas son muy altas y el servicio es pésimo.

Los indígenas realizaron un plantón de más de tres horas en la oficina de la CFE de Hopelchén y consiguieron entablar el diálogo con un representante de la empresa por unas cuatro horas.

Sin embargo, no llegaron a acuerdos concretos, por lo que los campesinos determinaron no pagar los recibos correspondientes al bimestre febrero-marzo, en tanto no acepten indemnizar a los afectados por electrodomésticos dañados a causa de cambios de voltaje.

Los representantes de las 11 comunidades mayas afectadas denunciaron que la empresa prometió que a partir del 13 de febrero se mejoraría el voltaje pero no fue así.

Comisionados de Cancabchén, Chunchintok, Ukum, Xmabén, Chanchén, Pach Uitz, Chun Ek, Xkanhá, Xmejía, Iturbide y Ramón Corona señalaron que entre las afectaciones están el desabasto de agua en las comunidades por la fluctuación inconstante en la corriente.

Hoy la empresa se comprometió a resolver los problemas en 15 días e iniciar los trabajos en Cancabchén con el apoyo de sus pobladores.

También se pactó otra reunión el 15 de marzo, donde dará respuesta a la petición de no pago del consumo de energía eléctrica.

Asimismo, la CFE y la Conagua dotarán de generadores móviles de energía eléctrica a las comunidades de Iturbide, Cancabchén, Chunchintok, Xmejía y Ukum, y también se acordó que la CFE recorra esas comunidades para verificar los daños en aparatos y proceder a la indemnización.