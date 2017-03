Si vamos a perder, será con los mejores: González; “Es la peor noche de mi carrera”, dice Osuna (Videos)

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El manager de la selección nacional de beisbol, Édgar González, aseguró que si el equipo va a perder lo hará con sus mejores jugadores, en relación a que Roberto Osuna es el cerrador del equipo y no había mejor elemento para lanzar en el noveno episodio.

México perdió la noche del jueves 10-9 ante Italia en el arranque de las actividades del grupo D en el Clásico Mundial de Beisbol (WBC). La escuadra azteca llegó a la novena entrada ganando 9-5 y los italianos hicieron un rally de cinco anotaciones para dejarlos tendidos en el terreno.

En la conferencia de prensa, el manager mexicano lució desencajado. Cuestionado acerca de que falló el bullpen, González fue contundente. Si México vuelve a estar en una situación similar, el cerrador será Osuna, uno de los mejores en su posición.

“Hicimos todo lo que pudimos. Teníamos la ventaja y él es uno de los mejores de Grandes Ligas. Si vamos a perder, vamos a perder así”, dijo.

En tanto, Roberto Osuna calificó su desempeño como la peor noche de su carrera.

“Estoy avergonzado, no sé qué pasó. Yo vine a ayudar al equipo, no a hacer este tipo de cosas para que ellos pierdan. No sé qué pasó, es una noche bien amarga para mí, pero tengo que cambiar la mentalidad y estar más positivo. Estamos en México y la gente siempre está esperando que uno dé lo mejor, no me salieron las cosas. Para mí, México es todo y fallarle de esta manera es la peor noche de mi carrera”, declaró Osuna, de 21 años.

Una mala noche la tiene cualquiera, lo que sigue… Sigues siendo Grande @RobertoOsuna1 pic.twitter.com/zHDOOIJPoM — Felix Valenzuela (@FelixValenzuela) 10 de marzo de 2017

El segundo partido de México será este sábado 11 de marzo ante Puerto Rico a las 20.00 horas.