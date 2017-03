Gobierno estatal retira apoyo a Generales de Durango; LMB se jugará con 15 equipos

GUADALAJARA, Jal. (proceso.com.mx).- La temporada 2017 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), que iniciará este 31 de marzo, se jugará sólo con 15 equipos pues Generales de Durango no podrá participar por falta de recursos económicos.

La LMB en breve anunciará que el equipo, cuyo dueño es el empresario Virgilio Ruiz, no pudo tener listo el estadio ni tampoco tiene dinero para la operación de la novena.

Los Generales de Durango se estrenarían esta campaña en la LMB. La franquicia jugó el año pasado como Delfines de Ciudad del Carmen.

En la asamblea, que se realizó el 1 de noviembre de 2016 en Monterrey, se aprobó el cambio de sede.

Virgilio Ruiz Issasi dio a conocer que seguiría siendo el dueño con el apoyo del gobierno del estado de Durango que encabeza el panista José Rosas Aispuro, quien incluso mandó una carta a la LMB en la que se comprometió a otorgar el respaldo financiero necesario para operarlo.

“Con esto, el mandatario estatal cumple con su promesa de que Durango cuente con este deporte profesional, después de más de 25 años no sucedía, por lo que la afición beisbolera y la comunidad deportiva no solo de la entidad, si no de la región, tendrá un espectáculo de primera calidad con la presencia de los mejores peloteros de México”, declaró Rosas Aispuro el 2 de noviembre pasado.

Supuestamente todos estos meses se estuvo trabajando en la remodelación del estadio Francisco Villa que requería una inversión de más de 35 millones de pesos.

En la última asamblea de LMB, realizada el 24 de febrero, Ruiz Issasi reconoció que existen retrasos en las obras razón por la cual jugarían sus cuatro series como visitantes.

También explicó que el retraso obedece a que unos proveedores se demoraron en la entrega de material, pero que a más tardar estaría listo para el 4 de abril.

El estadio Francisco Villa es propiedad del gobierno del estado de Durango y supuestamente había sido cedido en comodato. La inversión en el proyectos sería mixta, es decir, con dinero del empresario y del gobierno.

Ruiz Issasi asistió este sábado al partido de México contra Puerto Rico en el Clásico Mundial de Beisbol que se realiza en esta ciudad. Al juego de este domingo ya no asistió.