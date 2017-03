En Veracruz no hay perseguidos políticos, es ánimo de hacer justicia: Yunes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, rechazó que exista persecución política en la entidad y aseguró que se está actuando conforme a las demandas de la población de sancionar a quienes llevaron al estado a una crisis de seguridad y pobreza.

“Nadie persigue a nadie, es muy distinto a hacer justicia que perseguir, en Veracruz no hay perseguidos políticos. En Veracruz hay ánimo de hacer justicia a millones de veracruzanos que así lo demandan y que exigen que quienes llevaron a Veracruz a la quiebra, quienes llevaron a Veracruz a la crisis social, de seguridad, de pobreza, sean sancionados.

“Es un grupo encabezado por Javier Duarte y del cual Flavino Ríos formaba parte muy importante, fue secretario de gobierno y Duarte le deja el gobierno cuando pide licencia. No hay ninguna persecución, hay un político sometido a la acción de la justicia, sometido a la acción del poder judicial, no hay nada político en ese tema”.

En entrevista con Radio Fórmula, el gobernador dijo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz desconoce el actuar de las instancias de seguridad, en coordinación con el gobierno federal.

Incluso, mencionó que hay esfuerzos para reconstruir el sistema estatal de seguridad que se encuentra desmantelado, pero se está trabajando con el apoyo del Ejército, Marina y Policía Federal.

“Esta emergencia es una emergencia que se presentó no desde que llegué, se presentó desde 2015, creció la delincuencia en Veracruz 122 por ciento, así tomé el estado. No tiene que ver el tema de seguridad pública con esto”, dijo.

“También hay acciones que seguramente incomodan a quienes hoy declaran esto, como el hecho de que está en la cárcel el exsecretario de Seguridad Pública de Duarte o que esté mediante una orden de aprehensión el exdirector del Seguro Popular o que esté solicitado el desafuero de Tarek Abdalá, diputado federal del PRI, seguramente es lo que les preocupa”.

Yunes Linares aseguró que Flavino Ríos tiene garantizados sus derechos conforme a la Constitución y por las mismas leyes, “no las otorga el gobernador. Se están respetando plenamente sus garantías desde el mismo momento en que fue detenido”.

Yunes Linares dijo no entender por qué el PRI defiende al hombre más cercano a Javier Duarte. “En lugar de salir a pedir que se haga justicia y los veracruzanos reciban una respuesta contundente de que se está haciendo justicia, salen a decir que hay persecución política”.

Dejó claro no tener ningún ánimo de tomar el poder del estado para vengarse de nadie. “No soy un hombre vengativo, soy un hombre que hace respetar la ley. En el caso de Flavino Ríos no tengo porque vengarme de él, no me ha hecho nada en lo personal, y si me lo hubiera hecho no utilizaría el poder del estado para vengarme”.

Finalmente, ante las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador de que en Veracruz hay un show político, Miguel Ángel Yunes Linares señaló que eso confirma la estrecha vinculación del líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con el gobierno de Duarte.

“A López Obrador le preocupa que se detenga a quien propició la fuga de Javier Duarte, a quien dio el instrumento para que Duarte se pudiera escapar y dice que es un show. Evidentemente López Obrador lo que hace es actuar a quienes les favorecían. Nuevamente se vuelve a acreditar que lo que dije era cierto, Duarte y López Obrador tienen, tenían una relación estrecha”.