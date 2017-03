Comisión Disciplinaria falló en sanciones a Aguilar y Triverio, reconoce Femexfut

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), Decio de María, reconoció que la Comisión Disciplinaria de ese organismo falló en la interpretación del reglamento al determinar las sanciones a los jugadores Pablo Aguilar, del América, y Enrique Triverio, del Toluca, lo que desencadenó en el paro de actividades de los árbitros en la jornada 10 del torneo de la Liga Mx.

Además, el responsable del futbol profesional del país dejó en claro que ambos futbolistas sudamericanos ya no podrán apelar sus castigos –un año y multa económica– ante la Femexfut pues ahora, dijo, tendrán que hacerlo ante el Tribunal de Apelación y Arbitraje (TAS, por sus siglas en inglés).

“Una suspensión de esta magnitud implica en todo el mundo”, sentenció Decio De María en improvisada conferencia de prensa en Toluca, sede del organismo.

Sin dejar un momento de valorar el respeto a los “procesos institucionales y que siguieran sus cauces”, pese a los 10 y ocho juegos de castigo para Aguilar y Triverio, respectivamente, que determinó en principio la Comisión Disciplinaria el viernes 10, el presidente de la Federación también rechazó posibles represalias contra los árbitros más visibles del movimiento de la AMA Árbitros Profesionales, A. C.: Roberto García Orozco, José Luis Camargo y Luis Enrique Santander.

“No se trata de tener revanchas ni, ni… o sea… Lo que estamos haciendo al aplicar los procesos institucionales es respetarlos. El que quiera salir, implicar, suponer que hay una salida (sic) creo que no cabe ni la pregunta”, dijo.

Al ser interrogado nuevamente sobre la situación de los silbantes mencionados, Decio De María reaccionó: “me ofende la pregunta… Si el futbol se llevara a cabo a través de represalias, no valdría la pena, ¿no?”.

El directivo aceptó que a él también le “dolió” la suspensión de la fecha 10 del torneo Clausura 2017, no por la cuestión monetaria –de la que no supo cuantificar el monto del daño–, sino en su condición de aficionado: “Me dolió. Soy uno de los millones que les gusta ver el futbol el fin de semana. No lo pude ver”.

Y así explicó la revocación a los castigos de Pablo Aguilar y Enrique Triverio y la posterior ampliación de un año de sanción por medio de la Comisión de Apelación de la Femexfut:

“Los procesos institucionales así son en México, en cualquier federación del mundo. Así lo es en el órgano institucional. Las comisiones son independientes y tienen puntos de vista diferentes; a veces coinciden y a veces no. El marco institucional está construido de esa forma para que existan instancias diferentes, independientes, que puedan instrumentar lo que corresponde”.

De María dijo que por la tarde, la Femexfut oficializará los ajustes del torneo de la Liga Mx para el reacomodo de la jornada 10.

Liga Mx y Copa Mx

La Liga Mx emitió esta tarde la relación de partidos de la jornada 11 del torneo Clausura 2017 de la Liga Mx que comienza el viernes 17 con el partido Xolos de Tijuana y Santos.

Asimismo, confirmó los juegos de cuartos de final de la Copa Mx, que inicia este martes con los partidos de ida: Santos recibe a Cruz Azul y Xolos de Tijuana, al Morelia.

Para el miércoles 15 están programadas las llaves entre Monterrey-Puebla y Guadalajara-Fc Juárez, de la Liga Ascenso Mx.