Oaxaca: Policía de Matías Romero detiene, golpea y encarcela a periodista por infracción vial

OAXACA, Oax. (apro).- El reportero Romualdo Santiago fue detenido, golpeado y encarcelado durante dos horas por elementos de la policía municipal de Matías Romero, por cometer una infracción vial, pese a que tenía derecho a pagar una multa.

Ante el hecho, comunicadores y periodistas del Istmo de Tehuantepec convocaron a una marcha en solidaridad con su colega el próximo miércoles 15 a las 11:00 horas, que partirá del parque Daniel González hasta el palacio municipal de Matías Romero.

El colaborador de la Corporación Radiofónica Oaxaqueña (Coro) consideró que la actuación de la policía tiene que ver con las críticas periodísticas que ha realizado al presidente municipal de Matías Romero, Marco Antonio Cabello.

En entrevista telefónica, el comunicador manifestó: “me detuvieron (alrededor de las 11:30 horas de este lunes) peor que a un delincuente, me golpearon y me arrojaron en la parte trasera de la patrulla municipal y después me encarcelaron”.

Romualdo Santiago aceptó que cometió una falta administrativa por estacionar su vehículo en un lugar prohibido en una de las calles principales de Matías Romero, aunque tenía derecho a pagar una multa porque era una infracción vial. Sin embargo, fue detenido sin explicación alguna violentando sus derechos humanos y garantías individuales.

“Supongo se trata de una situación relacionada con mi trabajo periodístico. Este alcalde no acepta las críticas, actúa de forma cerrada. Estuve encerrado como dos horas, más tarde llegó la síndica municipal y el asesor jurídico a querer negociar, pero no hay nada que negociar, se trató de un abuso de poder porque me detuvieron sin orden de aprehensión”, dijo.

La síndica municipal, Verónica Alonso llegó hasta el área de separos municipales para conocer la situación. Sin embargo, señaló que el hecho de estacionarse en lugar prohibido sólo ameritaba una multa administrativa y no cárcel.

Por último, el periodista adelantó que denunciará ante las instancias de derechos humanos para dar a conocer su caso y que exista antecedente de los hechos ocurridos, presuntamente relacionados con su trabajo periodístico.