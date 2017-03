Apelación de México ante la WBCI no procede, queda fuera del Clásico Mundial: MLB

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La oficina de Grandes Ligas (MLB) informó que no procede la apelación de México presentada ante la junta directiva del World Baseball Classic, Inc (WBCI), pues si no sacaron ni un out en la novena entrada del partido ante Italia, no puede considerarse como una entrada parcial.

Más de 12 horas después del escándalo suscitado al término del juego en el que México derrotó 11- 9 a Venezuela, la MLB confirmó lo que un Comité Técnico determinó la madrugada del lunes: Venezuela disputará el partido de desempate ante Italia en el grupo D.

También responsabilizó a quienes manejan las redes sociales por haber anunciado que la novena azteca disputaría el partido del desempate, pues lo hizo sin esperar la determinación del Comité Técnico y eso generó una confusión que no debió haber existido.

“Antes de que el Comité Técnico informara al respecto, muchos medios de comunicación, incluidas las cuentas de redes sociales del WBC y de MLB Network, incorrectamente reportaron que el equipo de México y no el de Venezuela jugaría el desempate, lo cual causó confusión.

“Después de recibir el fallo del Comité Técnico, la Federación Mexicana de Beisbol envió una apelación a la junta del World Baseball Classic, Inc., la cual tomó una decisión y confirmó lo que determinó el Comité Técnico”, dice el comunicado.

Tras revisar el número de carreras permitidas y el de entradas jugadas a la defensiva, el Comité Técnico concluyó que los dos países mejor rankeados son Italia (20 carreras/19 entradas a la defensiva= 1.05) y Venezuela (21 carreras/19 entradas a la defensiva= 1.105), en tanto que México quedó en el tercer sitio (19 carreras/17 entradas a la defensiva= 1.117).

En su protesta, dijo la MLB, México insiste que debe ser considerado como entrada completa o entrada parcial la parte baja de la novena entrada del partido que disputó y perdió 10-9 ante Italia el pasado 9 de marzo.

No obstante, la junta directiva concluyó que para que esa entrada fuera tomada como parcial, México debió haber sacado al menos un out, lo cual no ocurrió porque Italia le dio la vuelta y dejó tendidos en el terreno a los mexicanos.

La MLB explicó que con esta misma fórmula se hace el cálculo de las estadísticas de los pitchers, por ejemplo, el porcentaje de carreras limpias (ERA).

Además, añadió, desde la primera edición del WBC, en 2006, este mismo criterio de desempate ya se ha aplicado, incluido un grupo en el que estuvo México con Japón y Estados Unidos que terminaron empatados con record de 1-2.

“Japón jugó 2/3 de entrada antes de caer con Estados Unidos 3-4 (también los dejaron tendidos en el terreno) y los nipones avanzaron a la siguiente ronda gracias a esos 2/3 jugados a la defensiva”.

La MLB también lamentó que integrantes del staff destacado en la sede Guadalajara hayan confundido a los directivos del equipo mexicano y a los jugadores, pues esos errores se cometieron porque no se basaron en las reglas del WBC.

Los miembros que integran la Junta Directiva del WBCI son Tony Clark y Tim Slavin de la Major League Baseball Players Association (MLBPA), Tony Pettiti, jefe de operaciones de MLB y Daniel R. Halem del departamento jurídico de MLB.