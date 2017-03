Inversiones de EU a México no van a disminuir en 2017: Mónica Flores, nueva líder de AmCham

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La nueva presidenta de la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham), Mónica Flores Barragán, aseguró que la relación comercial con Estados Unidos continuará y no habrá una reducción en las inversiones provenientes del vecino país del norte.

En rueda de prensa, luego de tomar posesión como nueva líder de ese organismo, señaló que “ni a México ni a Estados Unidos les conviene dar pasos atrás en los niveles de apertura que tienen con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”.

Flores Barragán agregó: “Ante cualquier circunstancia, American Chamber seguirá apostando por el libre comercio, la ética empresarial y el Estado de derecho”.

Aunque reconoció que son “preocupantes” las campañas negativas contra las empresas estadunidenses, la representante de los inversionistas del vecino país del norte comentó que en este momento los empresarios de ambos países deben estar más comunicados y recordó que los socios de la Cámara generan 30% de los empleos del país.

Según la directiva, los socios de la AmCham invirtieron más de 93 mil millones de pesos anuales en el país, lo cual demuestra que no se han detenido. Y añadió que para 2017, aunque el dato exacto se tendrá en un par de días, “no va a disminuir. Eso sí lo puedo afirmar ahora”.

Mónica Flores, también directora de Manpower México, es la primer mujer mexicana en ostentar ese puesto que presidirá durante el periodo 2017-2020, tras concluir la administración de José María Zas.

La Amcham agrupa a mil 450 empresas afiliadas, genera 30% del empleo en México y las inversiones de sus miembros constituyen 70% de la Inversión Extranjera Directa en nuestro país.