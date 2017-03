Autoridades de Atzitzintla denuncian atropellos en operativo y defienden a alcalde detenido

PUEBLA, Pue. (apro).- Autoridades del municipio de Atzitzintla denunciaron que el megaoperativo del pasado 9 de marzo a manos de 500 agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) presuntamente contra “huachicoleros”, derivó en atropellos, detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos de personas, en su mayoría, ajenas a la delincuencia.

En rueda de prensa, Marcelino de Rosas Romero, regidor de Patrimonio y Hacienda, reveló que la detención de integrantes del cuerpo edilicio, incluido el alcalde perredista José Isaías Velázquez, se realizó cuando se encontraban en plena sesión de Cabildo.

“Nos dijeron que apagáramos nuestros celulares, que no nos moviéramos, que iban a revisar si no teníamos drogas, si no teníamos armas. Empezaron a buscar como si de veras fuéramos delincuentes. Yo me quedé paniqueado al ver esta actuación de las autoridades del gobierno del estado”, relató.

La semana pasada, la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) instrumentaron un operativo en el que detuvieron a 85 personas presuntamente ligadas con actividades de robo de combustibles, secuestros y el asesinato de tres policías ministeriales.

El fin de semana, la dependencia reportó que puso a disposición del juez de Control a 65 de los detenidos, entre ellos, al alcalde de Atzitzintla, José Isaías Velázquez y a cinco policías de ese municipio, que estarían vinculados con la operación o protección del grupo delictivo del Bukanas.

De Rosas Romero dijo que resulta absurdo para ellos que la Fiscalía diga que en esa población fueron asegurados 39 vehículos de lujo y blindados, cuando es una localidad donde la gente vive de manera humilde y no transitan carros de esas características. Además, comentó que por ese territorio no pasan los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De 16 personas que detuvieron ese día en Atzitzintla, 10 representantes municipales ya fueron puestos en libertad, sólo siguen presos el alcalde y los policías.

“A nosotros nos da mucha rabia, como personas de un municipio pequeñito, chiquito, que el gobierno del estado haya ido a manchar nuestra dignidad”, reclamó De Rosas Romero.

“En serio que duele y da coraje que digan eso de un municipio que está abandonado, que está en las faldas del Pico de Orizaba, quien lo visite se va a dar cuenta cuál es la necesidad de los poblanos”, agregó.

María del Rosario Velázquez, esposa del edil preso, participó en la conferencia y negó que su marido esté vinculado con los grupos delictivos como se le acusa. Además, denunció que lo mantuvieron incomunicado por más de 72 horas y hasta ahora se desconoce su estatus legal.

Gaspar de Rosas Estrada, regidor de Gobernación, denunció que luego de que fueron detenidos, las autoridades poblanas los hicieron firmar documentos que no los dejaron leer.

“El jueves se vivió en Atzitzintla algo que nunca se había visto. Hubo una balacera, hubo mucha presencia de la policía. La gente está muy asustada desde ese día. Los comercios están cerrados, las escuelas no han trabajado, la gente no quiere salir ni a sus actividades al campo. Todo está paralizado”, comentó.

Los regidores insistieron en que la población es de menos de 12 mil habitantes y en su mayoría son personas dedicadas al campo y al pastoreo de animales.

También estuvieron presentes Cornelio Reyes Velázquez, regidor de Agricultura; Matilde Valeriano Herrera, de Educación; Matilde González Pimentel, de Salud y el suplente del alcalde, Higinio Cuevas.

Los representantes municipales dieron su respaldo al alcalde acusado por las autoridades poblanas de brindar protección al Bukanas, líder de una banda de “huachicoleros”. “Es una injusticia lo que están cometiendo”, reclamaron.

Operativo fracasó

Socorro Quezada Tiempo, dirigente estatal del PRD, acusó que el gobierno de Rafael Moreno Valle dejó crecer la problemática de los “huachicoleros” en los municipios por donde pasan los ductos de Pemex, conocido como “El triángulo rojo”.

“Siempre le solicité al anterior gobierno que por favor hicieran operativos conjuntos y sólo tuvimos como respuesta la omisión; a las autoridades locales las dejaban solas”, aseguró.

En el caso de Atzitzintla, dijo que el problema fue que ese municipio quedó entre el fuego cruzado de los delincuentes y del mega operativo que desplegó el gobierno estatal para detener a los responsables del homicidio de tres policías ministeriales, en especial al Bukanas.

“Era demasiado operativo para que salieran con que no detuvieron a nadie, tenían que agarrar a alguien, para no evidenciar el fracaso de la Fiscalía”, manifestó la dirigente perredista.

Agregó que por eso fue la detención de todas las autoridades municipales de esa localidad y de decenas de personas que se encontraron a su paso.

“Agarraron parejo a albañiles, a taxistas, a gente que iba pasando en ese momento por la calle”, relató y recordó que, este lunes, familiares de otros detenidos en localidades de los municipios de Palmar de Bravo y Esperanza, también denunciaron que ese fue el modus operandi de la policía poblana.

En los medios de comunicación locales se ha manejado que el edil Isaías Velázquez sería el “Abarca poblano”, en referencia al exalcalde de Iguala, Guerrero, involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Quezada Tiempo dijo que esa situación es aprovechada para golpear al PRD y al senador Miguel Barbosa, cercano a los ediles poblanos.

“Este comité ejecutivo no va a solapar a nadie ni a proteger a nadie, pero sí va a exigir que se cumpla a cabalidad el debido proceso en el caso de todos los detenidos”, advirtió.