Acudiré a la CNDH y CIDH por mis derechos políticos, advierte Barbosa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador del PRD Miguel Barbosa aseguró que acudirá a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar la suspensión de sus derechos políticos y le sean restituidos.

Y es que acusó que las sanciones le fueron impuestas “sin haber desahogado los procedimientos y sin haber escuchado mi posición otorgándome la garantía de audiencia”.

Barbosa explicó que presentó su renuncia con dos propósitos, para garantizar la unidad del grupo y para dejar en claro que cuando hizo una declaración pública de apoyar a Andrés Manuel López Obrador sabían las consecuencias “y es una ruta política y entonces no se trataba de quedarse ahí en la coordinación a un juicio, hubiera sido interminable”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, dijo que por ahora no se incorporará a Morena, pero promoverá a Andrés Manuel López Obrador en todo el país.

“Voy a estar yendo mucho más a mi estado y desde luego promoviendo a López Obrador, no me voy a incorporar a Morena, no me voy a incorporar por el momento, yo creo que Morena tiene una organización que funciona y yo no voy a llegar a provocar ninguna alteración, pero voy a estar muy pendiente y ser promotor nacional y en Puebla estatal del licenciado López Obrador”, dijo.

Sobre el plan de contender para gobernador de Puebla, señaló que “sería un honor ser gobernador de Puebla, pero hoy no estoy orientado en esa ruta”.

“No tengo partido como hacer campaña, el PRD en el estado está entregado al PAN en el estado”.