Será mejor renegociar el TLCAN ya con nosotros en el poder: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, criticó la “campaña de odio” del mandatario estadunidense, Donald Trump, contra los inmigrantes mexicanos, y lo acusó de violar las leyes de derechos humanos.

Sobre el plan para construir un muro en la frontera, el tabasqueño lo calificó de herramienta propagandística, y dijo que él podría encargarse de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Desde territorio estadunidense también manifestó que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, estaba muy callado, y que Trump hablaba muy alto.

En una entrevista que dio ayer a la agencia Blommberg, el excandidato presidencial destacó que México debería haber presentado una queja contra Trump ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tan pronto como anunció el muro que planea construir en la frontera, y aseguró que él mismo emprenderá acciones legales si es elegido presidente de México en los comicios de 2018.

Según el exjefe de Gobierno, es poco probable que el TLCAN sea renegociado pronto, y eso está bien porque “sería mejor si estamos en el poder” cuando suceda.

López Obrador dijo que él esperaba que una vez en el cargo, el presidente estadunidense suavizara su retórica “xenófoba”, pero “me equivoqué en eso”, reconoció. “Esa campaña de odio no tiene justificación, aun sabiendo que le ha funcionado, por eso (Trump) llegó a la presidencia. No sólo se me hace inhumana, sino irresponsable”.

Trump –recordó– se refirió a los inmigrantes mexicanos como “violadores” durante la campaña, y ha prometido deportaciones masivas.

Aunque insistió que apoya el libre comercio, López Obrador expresó que no tiene sentido insertar aranceles en el TLCAN, y admitió que ese pacto económico no es la “panacea” ni la “salvación” de México.

Y es que desde que el acuerdo entró en vigor, en 1994, la producción industrial de México y las exportaciones han aumentado, sin disminuir los niveles de pobreza del país.

De acuerdo con el tabasqueño, es necesario encontrar una política de equilibrio y “no optar por una apertura comercial indiscriminada y sin límite. Cada país tiene derechos que protege”, apuntó. “Tenemos que cuidar áreas que son estratégicas”, agregó.

Sin embargo, respecto de la política económica más amplia, hay un mensaje característico del líder de Morena, según Bloomberg, porque al igual que Trump, critica el comercio injusto y el daño que ha causado a ciertos sectores de la economía.

En el caso de México, los productores agrícolas fueron algunos de los más afectados, y López Obrador aseguró que reviviría al sector mediante subsidios, que es lo que Estados Unidos hace con su propia agricultura.

Destacó que México puede aumentar su tasa de crecimiento combatiendo la corrupción, reduciendo los salarios del gobierno y creando asociaciones público-privadas, incluso en la industria energética.

También ha criticado la decisión de abrir la industria energética de México a la inversión extranjera, y dijo que tratará de revertirla a través de un referéndum y no por una “acción autoritaria”.

Más tarde, en su cuenta de Facebook, López Obrador informó sobre la entrevista que dio ayer a Bloomberg.

“A pesar de la nieve y de no poder entrevistarnos con el comisionado de Derechos Humanos de la ONU, en Nueva York, junto con Alfonso Romo cumplimos una agenda de trabajo con algo de actividad. Acudimos a la agencia de noticias Bloomberg donde me hicieron una entrevista que saldrá mañana (hoy) en su página y en televisión; asimismo, tuvimos oportunidad de saludar al señor Michael Bloomberg, dos veces alcalde de esta gran urbe; por la noche asistimos a un encuentro con empresarios y financieros de la Sociedad de las Américas”, escribió.