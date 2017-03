Nuevo revés a trabajadores: diputados aprueban revisar cada cinco años la incapacidad permanente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles con nueve votos de PRI, PVEM y PAN, cambios a la Ley Federal del Trabajo, en la que se establece revisar “cada cinco años” las incapacidades permanentes otorgadas por enfermedades adquiridas en hora laboral y “cuando sea conveniente para el país”.

Lo anterior implica un nuevo golpe a la clase trabajadora, pues significa que si a un trabajador se le diagnostica enfermedad adquirida en el trabajo y se le otorga la llamada “incapacidad permanente”, por la que el patrón le debe pagar el 100 % de su salario, ahora se le podrá hacer una nueva valoración médica cinco años después y regresarlo a trabajar o dejarle de pagar “por ser conveniente para el país”, explicó el diputado de Morena, Ariel Juárez, integrante de dicha comisión.

Durante la sesión de la Comisión de Trabajo, que preside la priista Georgina Zapata, nueve legisladores votaron a favor y solo seis lo hicieron en contra: Roberto Cañedo y Ariel Juárez, de Morena; Marbella Toledo, de MC, y José Córdova Hernández, de PRD, además de otros dos legisladores de los cuales no se tiene el nombre.

La iniciativa de modificación la presentó el diputado de Panal, Carlos Gutiérrez García, y de acuerdo con el dictamen que se entregó a los diputados durante la sesión se establece el siguiente cambio al artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo:

También te recomendamos Diputados aprueban reducir 50% el salario cuando trabajador enferme por causa laboral

“Artículo 514. Las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo serán revisadas cada vez que se considere necesario y conveniente para el país, cuando existan estudios e investigaciones que lo justifiquen”.

Pero lo anterior no fue lo que votaron los diputados. Antes de que esto se sometiera a votación, el diputado del PRI, Marco Aguilar Yunes propuso de manera verbal el siguiente cambio: “cuando se considere conveniente o cuando menos cada cinco años”. La votación de nueve a seis se dio justamente con dicho cambio de frase, relata el diputado de Morena, quien además aclara que no les entregaron por escrito lo votado.

Actualmente, el artículo 514 de la LFT se refiere a la revisión de las “tablas” de enfermedades laborales, nunca a la revisión de la “incapacidad permanente” que se otorga a un empleado y menos aún que la revisión de esta se realice de acuerdo a la conveniencia del país. La conveniencia de la que habla el artículo es de revisar las tablas, no el tiempo de incapacidad.

“Artículo 514.- Las tablas a que se refiere el artículo anterior serán revisadas cada vez que se considere necesario y conveniente para el país, cuando existan estudios e investigaciones que lo justifiquen”, reza la ley actual.

Cuando se presentó la iniciativa y el cambio presentado por el priista Aguilar Yunes, el diputado Ariel Juárez de Morena reclamó que la revisión de la “incapacidad permanente” se revise cada cinco años, pues consideró, ello implicaría que si así lo determina el patrón entonces pueden suceder dos cosas, una decir que ya no es necesario que siga de incapacidad y se le regrese al trabajo o se le deje de pagar su salario.

Y la otra, siguió, que se mantenga o no la “incapacidad permanente” de acuerdo a la situación del país, o de si es conveniente o no. Por ejemplo, dijo, si existe un recorte presupuestal o hay crisis económica, entonces ésa será la base para seguirle pagando o no la incapacidad permanente.

Por eso votamos en contra, dijo en entrevista.

Además, señaló que se les recordó a los diputados que la citada modificación va unida a la reforma de los reglamentos 513 y 515 que el mes pasado avaló el pleno de la Cámara de Diputados y con la cual se traslada a los empresarios, sindicatos y Secretaría de Trabajo y Previsión Social, hacer una nueva tabla de enfermedades y una nueva tabla de valoración de las mismas, ello podría llevar a que enfermedades laborales salgan de ese catálogo y sean tratadas como generales, con lo cual el trabajador dejaría de percibir un 50% de su salario.

El diputado de Morena les dijo que lo aprobado por diputados en febrero pasado, aún se analiza en el Senado de la República por lo que no se puede discutir hoy un artículo que está ligado a la pasada reforma si ésta no se resuelve antes en la Cámara atla.

En respuesta, el diputado priista Aguilar Yunes dijo: “no sabemos cómo se va a ser la votación en el Senado o si van a cambiar o no la minuta que les enviamos, pero esa votación no afecta a lo que hoy estamos votando”.

El diputado de Morena dijo que entre sus propuestas estuvo que no se establezca “si es conveniente para el país” sino, “si es conveniente para el trabajador”.

La reforma de este artículo es consecuencia de la de febrero pasado y que está en el Senado para que la vote como Cámara revisora, pero al igual que la anterior “la de hoy pretendieron meterla de manera tramposa, sin que nos diéramos cuenta, pues se presentó en una iniciativa que propone cambios a otros tres artículos y de consecuencia intrascendente, pero nos dimos cuenta a tiempo”, apuntó el diputado.

Durante la sesión se presentaron otras cuatro iniciativas de reforma, que a decir de algunos de los integrantes deben dictaminarse en comisiones unidas.

Este reclamo de violación al proceso legislativo generó que varios diputados abandonaran la sesión, por lo que de 19 asistentes que iniciaron la reunión terminó con 11, lo que le dio motivos a la presidenta de la misma, Georgina Zapata, para concluirla “a falta de quórum”.

Lo que pasó fue que reventaron la sesión por la discusión que se dio, acusaron.

Se desconoce si la reforma al artículo 514 de la LFT será sometido a votación en el pleno de este jueves, debido a que la presidenta no lo informó antes de dar por terminada la reunión.