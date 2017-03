No habrá reforma educativa que valga si la gente no lee: Graue

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No habrá reforma educativa que valga, si no podemos hacer que nuestro pueblo lea, comprenda lo que lee y aspire a superarse”, señaló este jueves el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers.

México, dijo, tiene la tarea impostergable de lograr que la población lea más, pues el año pasado el Instituto Nacional de Estadística y geografía (Inegi) reportó que más de la mitad de sus habitantes no habían leído un solo libro en los últimos 12 meses, y más de dos tercios de quienes no terminaron la primaria nunca habían entrado en contacto con la literatura.

Todos los universitarios “debemos empeñarnos” en que los mexicanos lean y aspiren a superarse, subrayó el rector al recibir el reconocimiento para la UNAM como invitada de honor de la Feria Universitaria del Libro UANLeer 2017, organizada por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

De acuerdo con un comunicado difundido por la UNAM, en el Aula Magna Fray Servando Teresa de Mier, del Colegio Civil Centro Cultural Universitario, Graue agradeció la distinción y aseguró que una feria del libro es siempre una oportunidad para celebrar la capacidad de ser universales, tolerantes, de interpretar la realidad y aspirar a ser más libres y mejores.

“La literatura nos reúne en torno a nuestra humanidad compartida, y este diálogo de entablar comunidad y comunicación es, hoy en día, imprescindible, porque vivimos en un mundo que insiste en construir murallas y barreras, en rechazar la diversidad y en acentuar la xenofobia para enaltecer ciertos nacionalismos ramplones y pretéritos”, resaltó.

Ante el rector de la UANL, Rogelio Garza Rivera, y el secretario de Extensión y Cultura de esa misma casa de estudios, Celso José Garza Acuña, Graue Wiechers sostuvo que los libros estrecharon los lazos entre ambas instituciones, que comparten sus misiones fundamentales y mantienen una colaboración respetuosa y amistosa.

Estaremos del brazo de la UANL, que enaltece a la nación y a la educación superior, y el reconocimiento que hace a la UNAM es una invitación para seguir trabajando por un México mejor, dijo.

Durante la inauguración de la UANLeer 2017, Garza Rivera señaló que en estos momentos de incertidumbre el país necesita de sus universidades públicas para fortalecer los principios de libertad, justicia, soberanía e identidad, que únicamente se pueden alcanzar mediante la educación superior.

“Educamos para formar y transformar, para instruir mediante la transmisión del conocimiento; para innovar al desarrollar una actitud valiente y una mente creativa, que no conozca ni reconozca muros ni fronteras; para trascender en el mundo como México y como mexicanos”, destacó.

Las dos instituciones reunidas en la feria, prosiguió, están comprometidas en mostrar que la llave maestra que abre las puertas al desarrollo humano está forjada con conocimiento, la lectura y el arte.

En su oportunidad, el titular de la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional, Jorge Volpi, coincidió en que los índices tan bajos de lectura en el país reflejan que no estamos comunicando adecuadamente el placer de la lectura.

Porque leer, afirmó, no debe de ser –como amar– un verbo que se conjugue de manera imperativa, pues la lectura es ante todo un placer que no se enseña, sino que se comparte, y tiene grandes ventajas añadidas, como acercarnos a saber más de nosotros, de nuestro país, permitirnos explorar lugares que no visitaremos y vivir otras vidas.

Para la UNAM, agregó, es un privilegio ser invitada de honor en la UANLeer 2017, en la que mostrará su riqueza editorial y el espíritu crítico de sus publicaciones, y en la cual montará un stand con más de 600 títulos y cerca de tres mil ejemplares, además de realizar presentaciones de libros, lecturas en voz alta, funciones de cine y teatro.

En la inauguración, la UANL también entregó un reconocimiento como editorial invitada a la Dirección General de Publicaciones, de la Secretaría de Cultura federal, que fue recibido por la directora de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, Paola Morán.

En el evento estuvieron presentes el director General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, Joaquín Díez-Canedo; y la secretaria Técnica del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, Melissa Segura Guerrero, entre otros funcionarios.