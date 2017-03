Reaccionan con narcomantas a vejaciones en penal de Nuevo León

MONTERREY, NL (apro).- Varias mantas con mensajes intimidatorios, aparentemente patrocinadas por el Cártel del Noreste, fueron colocadas esta mañana en diversos puntos de la zona metropolitana.

El hecho ocurre al día siguiente de que fueron difundidos videos tomados en el interior del Penal de Apodaca, en el que se observan a varios internos cuando son objeto de vejaciones de parte de otros que son de un grupo criminal antagónico.

Cinco mensajes idénticos fueron colgados entre 8 y 9 horas de hoy en puentes peatonales de la avenida Garza Sada, a la altura de la colonia La Estanzuela, al sur de Monterrey; otra en Colón y Bernardo Reyes, en la zona Centro; en Eloy Cavazos y Lázaro Cárdenas, en Guadalupe; otra en Apodaca y una más en Santa Catarina.

Las amenazas estaban dirigidas a quienes aparentemente controlan las penitenciarías de Nuevo León y contra quienes no están del lado de la organización criminal.

Textualmente señalaban:

“A toda la raza de los penales del Topo Chico, Apodaca, Cadereyta y las plazas de Nuevo León, venimos a limpiar el estado de pinches volteados los vamos a ir exterminando. No se enculen con el pinche pelón de Apodaca de cagada.

“Mario Salazar Cortéz o Juan Hernández Hernández y con el joto de Julio César Pardo Leiva, alias el July, encargado del Topo, y con Moisés Vázquez Sosa. alias Moy o Moyeja pedorra, encargado del penal de Apodaca no le sigan su puto rollo que son los buenos”.

“Son puros pendejos que mordieron la mano que les dio de comer. No quisieron entender cuál es la línea del señor 40 del Cartel del Noreste. A sangre y fuego van a mamar, pinches traidores. En ningún lado caben porque vengo por ellos y por los que le sigan, así se vayan por el chorro familias completas porque aquí la traición así se paga”.

“Para todos aquellos que estén en los penales no le sigan el rollo y que se volteen, porque cuando agarremos los penales todo aquel que no ayudó va a mamar. No se dejen engañar. Línea solo hay una y es con el señor de los cuernos les doy 24 horas para que se reporten y se alineen y no hay pedo con ustedes o en todo caso sálganse del puto Estado de N.L., porque les voy a romper en su madre”.

“Ofrezco 50 mil dólares por el pelón de Apodaca de cagada. Este pedo ya empezó y el que avisa no es traidor, putos. Atte. Comandante Gafe. CDN presente en N.L. y en Tamaulipas limpiando las plazas”.

Junto a las mantas, fue difundido en Internet un video en el que presuntos miembros del CDN anuncian que desatarán una guerra interna en los penales de Nuevo León y que actuarán contra los internos del Topo Chico “que se voltearon”.