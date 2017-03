Peláez niega agresión a árbitro pero afirma que pagará su multa de 150 mil pesos

CIUDAD DE MEXICO (apro).- El presidente deportivo del equipo América, Ricardo Peláez, dijo que pagará la multa equivalente a 150 mil pesos que le impuso la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol tras los incidentes que desencadenaron la expulsión por un año del jugador paraguayo Pablo Aguilar.

Además, el directivo rechazó que le haya faltado el respeto al árbitro al término del partido entre Xolos de Tijuana y América de la Copa Mx, donde Aguilar agredió al silbante Fernando Hernández.

“Me dirigí con mucho respeto” y “no fue agresión ni algo que considere grave”, reveló Peláez en entrevista para Radio Fórmula.

Luego, el directivo americanista narró su incidente con el árbitro Hernández: “cuando bajo del palco en Tijuana me topo con que vienen todos los jugadores, el cuerpo arbitral, periodistas y mucha gente saliendo del túnel. Me encontré con el árbitro y lo único que le dije: ‘mira, la jugada se suscitó en el último minuto del partido. Lo único que te pido, por favor, es que pongas la realidad: no fue una agresión, no fue algo que yo considere grave en las imágenes que vi’”.

Además, Ricardo Peláez adelantó que defenderá a Pablo Aguilar, “y si no (logra salvarlo) pues que espere el castigo que sea”. No obstante recalcó que desea que el jugador permanezca en el equipo.

El directivo del América reconoció que el club aún no fija postura oficial sobre el caso de su defensa. La decisión todavía no se toma, ya que el asunto trascendió de lo deportivo a lo operativo.

Además de Aguilar, la Comisión de Apelaciones de la Federación Mexicana de Futbol también inhabilitó por un año al delantero del Toluca, Enrique Triverio, por la misma causa: agresión a un árbitro.