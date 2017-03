La caja humana de ritmos en el Cenart

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- A través de la narración oral del cuentacuentos Nacho Casas, la actuación y la música, este sábado llega al Centro Nacional de las Artes La caja humana de ritmos, evento multidisciplinario creado por La Sonora Mudancera que narra la historia de un robot ficticio creado en México con desperdicios industriales, capaz de interpretar con exactitud matemática todos los ritmos del mundo, lo que sirve como vehículo para que los asistentes tenga la oportunidad de interactuar en la vertiente musical, vocal y dancística. La compañía dirigida en lo artístico por Alejandro Vite y en lo musical por Rosaura Grados, ofrecerá presentaciones los sábados y domingos a partir de este 18 de marzo al 2 de abril a las 14:30 horas en la Plaza de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Cenart), ubicado en Río Churubusco 79, esquina Calzada de Tlalpan. Entrada libre.

La OSN con “Tambuco” en Bellas Artes

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) ofrecerá este domingo un recital por su cuarto programa de la temporada 2017 con la participación de la brasileña Alexandra Arrieche, como directora huésped, y el Ensamble de percusiones Tambuco que cuenta con más de 20 años de trayectoria. El programa estará conformado por las piezas Mural, de Marcela Rodríguez (1951), Garbage Concerto, de Jan Järvlepp (1953) y Sinfonía No. 4, Italiana, de Felix Mendelssohn (1808-1847). Arrieche, quien ha estado al frente de numerosas orquestas de América del Norte, Europa y Brasil y dirigirá por primera ocasión a la OSN, la huésped consideró importante presentar música “nueva” en este tipo de programas, pues a su juicio “permite enriquecer puntos de vista y hacer historia”. La presentación será este domingo a las 12:15 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. (Metro y Metrobús Bellas Artes)

“Creación en movimiento” en el CCUT

Una muestra de la expresión artística de jóvenes mexicanos a través de diferentes técnicas, estéticas y discursos artísticos, es la exposición Creación en movimiento. Generación 2014-2015 del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), que se inaugura este sábado. La exhibición reúne más de 330 piezas de 107 artistas de entre 18 y 34 años de diferentes puntos del país. Las obras se realizaron a lo largo de un año con el apoyo de una beca y tutorías impartidas por creadores con trayectoria en las disciplinas de: Arquitectura, Artes Visuales y Medios Alternativos como Miquel Adriá, Cristina Kahlo, Eniac Martínez, María Ezcurra, Mónica Castillo, Sebastián Romo y Fernando Llanos. La inauguración es este sábado a las 12 horas en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM (pisos 11, 12 y 13) y permanecerá abierta al público hasta el 21 de mayo de 2017. Los temas que se abordan son: autobiográficos, relación arquitectónica entre dos ciudades, relación con la familia, identidad, diversidad sexual, violencia y muchos más relacionados con la actualidad. El CCUT se ubica en Ricardo Flores Magón 1, colonia Nonoalco-Tlatelolco.

El futuro de las aves nocturnas en el 22

La travesía de una lechuza de granero cuando su hogar es demolido, se abordará en el programa La odisea del búho del ciclo “El futuro de las aves nocturnas” del Canal 22, el documental muestra las dificultades y retos a los que se enfrentan lechuzas, búhos y cárabos de Europa Central, cuando su hábitat natural es amenazado. Producido y dirigido por Istvan Nadaskay y Elisabeth Korinek-Schönthal, en la cinta el televidente podrá conocer cómo estos pájaros se han refugiado en construcciones hechas por el ser humano, la mayoría en desuso, ante la escasez de presas debido a pesticidas, la invasión de la agricultura y la turbulencia que los parques eólicos ocasionan para su vuelo. El programa se presenta este domingo a las 18 horas en el Canal 22.

“Raíz” en el CCB

Bajo la dirección de Diego Álvarez Robledo, se presenta la obra Raíz, una historia sobre la migración en la cual se relata cómo Eva Mitocondrial, el ancestro de la población actual, que lucha por sobrevivir a la seguía para asegurar la supervivencia de su especie. Para ello decide ir en busca de un mejor lugar para vivir, desde entonces la humanidad no ha dejado de migrar. Se presenta hasta el próximo 26 de marzo en funciones de viernes a las 20 horas, sábados a las 19 y domingos a las 18 horas, en el Teatro Orientación, ubicado en el Centro Cultural del Bosque, Paseo de la Reforma y Campo Marte, detrás del Auditorio Nacional, Metro Auditorio.

“SirKo, la vida es un acto no premeditado”

Un actor se prepara en su camerino para salir a escena. El público ya está en la sala, pero la función no puede comenzar porque el actor se encuentra imposibilitado anímicamente… se transparenta, se confiesa, recuerda e intenta recomenzar mientras es observado a través de una pantalla que está frente a los ojos del espectador. Se trata de SirKo, la vida es un acto no premeditado, obra que hace una reflexión sobre la dificultad sonora de la palabra cuando no está llena de espíritu, para preguntarse ¿cómo hemos llegado a convertir en ficción la realidad? La puesta se presenta hasta el 30 de abril, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario (Insurgentes Sur 3000) en funciones de jueves y viernes a las 20 horas, sábado 19 horas. y domingos de 18 horas.

México es Cultura

Cualquier tipo de actividad cultural en la ciudad puede encontrarla en la página electrónica www.mexicoescultura.com del Conaculta, con información completísima en: búsqueda de museos, recintos o centros, diversas ramas de las artes clásicas como teatro, danza, literatura, plástica, música, arquitectura, cine… es decir, exposiciones, conferencias, conciertos, encuentros, lecturas, además de visitas guiadas, eventos infantiles, hasta tradiciones populares. Consulta libre. También cuenta con un número telefónico, 01800CULTURA.

Museos con visitas interactivas

Otra oferta interesante del Conaculta es la opción de la página del Museo del Palacio de Bellas Artes que forma parte de los Museos Interactivos y que acaba de darse a conocer. Hay un mapa que le mostrará el recorrido para ver los murales de manera digital y con zoom propio a diez centímetros de distancia real. Así, recorra palmo a palmo y al detalle las obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro y Manuel Rodríguez Lozano en: www.museopalaciodebellasartes.gob.mx Pero también puede recorrer en 3D y con tecnología de 360° otros tres recintos más: www.museocasadecarranza.gob.mx

www.museoculturaspopulares.gob.mx

www.museoferrocarrilesmexicanos.gob.mx

Actividades de la Secretaría de Cultura de la CDMX

Para conocer la cartelera de actividades de la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de México, visite la siguiente página: www.cultura.cdmx.gob.mx/