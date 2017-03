Telefonistas alistan protestas contra “separación funcional” de Telmex ordenada por el IFT

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Francisco Hernández Juárez, anunció que debido a la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de partir en dos a Teléfonos de México (Telmex) y seguirla sancionando para el uso de su infraestructura, a partir del martes 21 de marzo se empezarán a movilizar.

“Vamos a salir a la calle todos los días. Vamos a estar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a donde sea necesario. Nosotros vemos que nos quieren romper la cara, pues vamos a actuar. Si eso quieren, lo vamos a hacer”, indicó en entrevista con Apro.

Destacó que el martes empezaron la elaboración de una agenda de actividades, primero con algunos desplegados apoyados por organizaciones que se van a solidarizar con los telefonistas “y después el calendario de actividades que vamos a desplegar de aquí al 25 de abril”, día que emplazarán a huelga.

En su opinión, la decisión “beligerante” del IFT contra Telmex parece indicar “que les afectaron algún negocio” porque en Telmex “están enojados”.

Agregó que la empresa quería demostrar que el propósito central de la negociación con el IFT era que no se subsidiaran las empresas extranjeras, sin que esto necesariamente repercutiera en mayores inversiones y en tarifas para los usuarios y mejores servicios, pero “la empresa quiso ir más allá de lo que IFT pedía que era sólo la separación administrativa creando una empresa con una administración que generara las condiciones para que la red externa fuera a ser usada por la competencia”, indicó.

Sin embargo, la empresa quería “ir más allá” para que se usara la red funcional si le permitían competir con tarifas que el mercado estableciera, con tarifas competitivas, que no la obligaran a subsidiar a la competencia y que le permitieran financieramente estar sana y poder mantener el nivel de inversiones que una empresa como Telmex necesita.

“La empresa se sentía confiada creyendo que con una propuesta así el IFT le dijera que sí, pero el IFT lo único que tomó fue la parte de la separación funcional y mantuvo todas las demás sanciones a la empresa, al grado que le obliga a mantener tarifas por abajo de su costo y a no poder ofrecer tarifas más bajas que sus competidores, o sea el IFT está proponiendo alzarle las tarifas”, dijo.

Y agregó:

“Lo que quiere la competencia son mejores tarifas y está llevando a la competencia a este punto y ahí pues ya nada más nosotros vemos que lo que se trata es de quebrar a Telmex porque con Televisa ha sido otra historia, primero dicen que no es preponderante aunque tiene el 90% del mercado, TV Azteca presenta un amparo, y conste que ya no se valían los amparos, y a nosotros no nos admiten los amparos y determinan que Televisa si es preponderante y obligan al IFT a enmendar la plana.

“Pero si dicen: ‘bueno Televisa como tú también eres preponderante porque a mí me dijeron que tenía que rectificar esto, te voy a sancionar con dos cosas: no puedes contratar acuerdos, convenios de exclusividad por ejemplo del mundial o las olimpiadas, sin compartir con los demás, es decir, venderles, o sea darles oportunidad que aunque sea comprando puedas permitirlo. Y dos, aunque no uses infraestructura permitas usar la infraestructura a la competencia’”, señaló.

Criticó que a Telmex sí la parten en dos y le imponen sanciones que hacen inviable la situación de la empresa que, además tiene que cargar con la nómina de los telefonistas y el contrato de los telefonistas. “No está muy bien el panorama”, sentenció.