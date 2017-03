El problema en México no son las instituciones, sino quienes ocultan la verdad: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el problema en México no son las instituciones, sino quienes ocultan la verdad, como lo hace el gobierno de Enrique Peña Nieto con el caso Ayotzinapa.

El tabasqueño señaló que pedirle al gobierno federal que aclare el asesinato de los normalistas “no perjudica a las instituciones, al contrario, las fortalece si se dice toda la verdad”.

El excandidato presidencial sostuvo que el comandante de las Fuerzas Armadas, Enrique Peña, no dice la verdad, pero cuando triunfe Morena, subrayó, se va a hablar con la verdad, se aplicarán tres principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Luego de haber firmado ayer en Querétaro el ‘Acuerdo político por la prosperidad del pueblo y renacimiento de México’, en presencia del general de Brigada Diplomado del Estado Mayor, Luis Vicente Domínguez Ramírez (en retiro), López Obrador aseguró que no se utilizará al Ejército para reprimir al pueblo, y se mejorará el salario a los médicos, maestros, soldados, marinos y polícias.

Morena, dijo, acabará con la represión, porque el Ejército mexicano no está hecho para reprimir al pueblo, y pra que no le quedé duda a los de la mafia del poder, agregó, en las elecciones de 2006 y 2012 los soldados votaron por un cambio “y seguirán votando por un cambio verdadero”.