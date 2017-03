Alerta AMLO en San Francisco contra acoso y discriminación (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su visita a la ciudad de San Francisco, California busca “hacer conciencia, en la medida de nuestras posibilidades, entre sectores conservadores de Estados Unidos que, víctimas de la manipulación, piensan que sus males, sus problemas son causados por los extranjeros”.

El político tabasqueño encabezó una asamblea informativa en esa ciudad estadunidense “que padece de acoso y discriminación”, y donde hay más de 15 millones de habitantes.

“Nuestro deber es aclarar que los problemas económicos y sociales en Estados Unidos y en el mundo se producen principalmente por la corrupción política, por la impunidad, por el uso faccioso del gobierno y por la mala distribución de la riqueza”. El público que seguía el discurso de López Obrador aplaudía y admitía los señalamientos con un “Yes sir” o “It’s rigth” o “Yes, is that”.

Mientras el líder de Morena destacaba que el caso de San Francisco es muy ilustrativo de esa situación, un señor del auditorio gritó: “Y por el tráfico de armas”.

López Obrador aclaró que el simple progreso material no necesariamente genera mejores condiciones de vida y de trabajo. La economía de este país es por mucho la más grande del mundo. “Sin embargo, en el índice de calidad de vida correspondiente a 2016, Estados Unidos aparece en el número 16, por debajo de Irlanda, de Suiza, de Noruega, de Luxemburgo, de Suecia, de Australia, de Islandia, de Singapur y de Finlandia”.

Luego destacó que de las 390 ciudades con mejor calidad de vida en el mundo, 18 se encuentran en Europa; seis en Oceanía, cuatro en Canadá, “y sólo una, ésta, San Francisco, en territorio estadunidense”. Todos aplaudieron.

Es claro, añadió, que en este país hay un déficit social muy importante. “Yes”, se escuchó decir a alguien en el video que publicó el dos veces excandidato presidencial en su cuenta de Facebook.

Los estadunidenses, acotó, se expresan de manera lamentable, cruda, hacia los 45 millones de pobres que hay en Estados Unidos, “cerca de 15% de su población”.

Por eso consideró que es deplorable que en lugar de proponerse una reducción de la pobreza y la desigualdad social, el gobierno de Estados Unidos responsabilice a extranjeros y mexicanos “de sus problemas sociales”.

Enseguida destacó que “más humano y eficaz” contar en todo el mundo con un buen gobierno y procurar mejores niveles de vida de la gente, en lugar de construir muros y perseguir a los indocumentados.

“Este es el espejo en el que debería verse la vida pública de Estados Unidos, no repartir culpas a diestra y siniestra, sino empezar a aceptar que algo anda mal cuando una enorme potencia económica y tecnológica mantiene a su pueblo en niveles de bienestar y desarrollo por debajo de otras naciones y aún por debajo del nivel de pobreza”, indicó.

Estados Unidos ocupa el lugar 36 en los países del mundo en cuanto a corrupción. Alcanza también en cuanto a desigualdad “un nivel lamentable”. Es de los países de más desigualdad en el planeta. Según la OCDE, el salario promedio de los estadunidenses es menor que en Luxemburgo, Holanda, Australia, Bélgica, Alemania, Francia, Nueva Zelanda, Irlanda, Inglaterra, Canadá y Japón.

El Foro Económico Mundial (FEM) coloca a Estados Unidos en el lugar 16 respecto de la calidad educativa, y la ONU en el sitio 28 en materia de salud.

“Hoy precisamente se celebra el Día Internacional de la Felicidad. No aparece Estados Unidos”, sentenció López Obrador entre aplausos y gritos de aprobación en inglés: “Yes, yes, yes”. A esto, remachó, se suma a que en Estados Unidos no existe proporción en el pago de impuestos, debido a que “contribuyen más los trabajadores y los integrantes de las clases medias que las grandes corporaciones”.

Cuando se refirió a que hay quienes evaden el pago de impuestos, una mujer gritó: “¡Donald Trump!”. López Obrador destacó que “hay potentados” que evaden el pago de impuestos y en esta nación se privilegia “más que nada el gasto armamentista”.

“En relación con el presupuesto de México, nada más este gasto armamentista de Estados Unidos implica tres veces el presupuesto público de nuestro país. Este gasto de 522 mil millones de dólares supera el gasto armamentista conjunto de China, Rusia, Arabia Saudita, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, India e Israel, según cifras del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos”, añadió.

También recordó que Trump propone 574 mil millones de dólares al Congreso para incrementar en 10% el gasto militar, al mismo tiempo que el presupuesto destinado a la vivienda lo reduce en 14%; al transporte 13%; a la educación en 14%; salud a 16%; al ramo de justicia 20%; a la agricultura 21%; al trabajo 21%, y a programas de desarrollo 29% y al medio ambiente 31% menos.

“Es increíble que el presupuesto que propone Donald Trump para construir el muro y perseguir migrantes asciende a 5 mil 300 millones de dólares. Casi lo mismo que se destina a la agencia encargada del medio ambiente”, ejemplificó.

López Obrador consideró que “esto explica en mucho” por qué hay mayor calidad de vida en otros países, debido a que “los sistemas de salud pública en estas naciones son superiores al estadunidense”, y aquí se ha deteriorado el estado de bienestar. Nuevamente el público brindó aplausos al discurso del tabasqueño.

Enseguida recordó que San Francisco debe su nombre a San Francisco de Asís, el diácono que rechazó la opulencia material y consagró su vida a la búsqueda del bienestar del planeta. Calificó la ciudad como “muy humana”, pero pidió no dejar de hacer conciencia ante la campaña que busca estigmatizar a nacionales y extranjeros.

“Por eso venimos a San Francisco, a decirles que estamos luchando en México para apoyar a los migrantes en el país pero también en el mundo. Ya hemos visitado Los Ángeles, estuvimos también en Chicago, en El Paso, Texas, en fin. Arizona, estuvimos también en Nueva York, Washington y ahora en San Francisco, y el fin de semana en Nuevo Laredo”.

Emocionados, sus simpatizantes exclamaban “¡beautiful, beautiful!” mientras López Obrador citaba al político, filósofo, periodista y escritor cubano José Martí, a quien “le resultaban abominables los pueblos que por el culto a lo material olvidan el bienestar del alma”.

Luego afirmó que está trabajando contra la corrupción, que “es el principal problema de México”, por eso los mexicanos se han visto obligados a emigrar. Por eso, de triunfar su proyecto, dijo, “ustedes van a tener libertad para decidir si se quedan en Estados Unidos o regresan a sus pueblos, porque se va a garantizar el derecho de los mexicanos al trabajo y a la justicia”.