“Nada incorrecto ni ilegal” en la compra del departamento de 990 mil dls. en Miami: Barrales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que se reveló que Alejandra Barrales posee un departamento de 990 mil dólares en Miami, la presidenta nacional del PRD dijo que no hizo nada incorrecto ni ilegal y jamás se encontrará algo en su patrimonio que no esté a su nombre.

“No solamente no hice nada incorrecto, por ejemplo, en el Senado somos 128 senadores y solamente 30 hemos participado de manera voluntaria en este ejercicio de rendición de cuentas, no hay absolutamente nada no solamente incorrecto, sino lo más importante, no hay nada absolutamente ilegal”, declaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Además, mencionó que “tengo cómo probar que esta propiedad yo la declaré formalmente en mi declaración patrimonial hace dos años, en 2015, en el Senado, después de nueva cuenta cuando ingresé al gobierno de la Ciudad, volví a hacer referencia, forma parte de mi declaración patrimonial del 2016 y en el ejercicio más reciente, de manera voluntaria participé en mi 3de3.

“Cuando yo tengo conocimiento de esta entrevista, me acerqué al IMCO para preguntar cuál era la manera en la que yo podía entrar en todos estos detalles y es así como hago este complemento de esta información patrimonial”.

Sin embargo, Barrales justificó que en su declaración hace referencia a la empresa Albama, de su propiedad, y que el departamento es activo de esa empresa, por lo tanto no especificó que ella era la dueña del inmueble.

“Tengo manera de probarlo legalmente, y es producto de mis 30 años de trabajo, que están perfectamente detallados, tengo una sola cuenta desde hace 20 años y desde esa cuenta se hacen todos los movimientos que acreditan la obtención de esa propiedad, que todavía no es mía, está hipotecada a 30 años”.

La lideresa del sol azteca señaló que el giro de su empresa, Albama, se creó para incursionar en el transporte foráneo, “cuando estoy en el senado y sé que estoy embarazada busco manera de hacer solido mi patrimonio”, pero no lo ha podido echar a andar, pues tuvo la convocatoria para ir al gobierno de la ciudad.

Añadió que la información difundida por Univisión, “que hacen parecer como una investigación, es información pública, en México y Estados Unidos”.

Dijo estar convencida que alguien en la Contraloría del Senado filtró a Univisión que es dueña de un departamento en Miami valuado en un millón de dólares.

Al respecto, precisó que es muy probable que proceda legalmente contra el medio, pues consideró que actuaron con dolo en su contra.

“Sí es muy probable, lo estoy valorando, lo preocupante es que hay información incluso, de carácter confidencial, todos estos se entregaron al Senado y me parece delicado en términos de seguridad, eso es a lo que me refiero, y sí estoy haciendo la valoración de proceder legalmente”.